"Ganz in Weiß" war einmal: Fünfter A320neo jetzt in AUA-Farben unterwegs

Am 29. Dezember 2023 landete der fünfte A320neo mit dem Kennzeichen OE-LZR auf dem Flughafen Wien - wir berichteten in einem Foto- und Videobeitrag. Der Flieger kam ganz in Weiß in Wien an und hob, ebenfalls in Weiß, Anfang Februar zu seinem kommerziellen Erstflug ab. Seither war das Flugzeug, frei nach einem Lied von Roy Black, "ganz in Weiß" unterwegs.

Mitte März flog die "Zulu Romeo" dann zur Austrian Technik Bratislava auf dem Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava. Dort erhielt der moderne Zweistrahler endlich sein Farbenkleid.

Landung der frisch lackierten "Zulu Romeo" auf der Piste 34 des VIE - im Hintergrund ist eine Werkshalle der ehemaligen k.u.k. Militäraeronautischen Anstalt Fischamend zu erkennen.

Am 19. März wurde das Flugzeug, das nun auch den Taufnamen "Thaytal" trägt, von Pressburg wieder zurück nach Wien überstellt und fliegt seither endlich in AUA-Lackierung.

(red)