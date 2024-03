Spottertipp: Heute um 9 Uhr startet eine Fokker 100 in Pressburg/Bratislava

Über Jahre waren Fokker 70/100 ein gewohntes Bild am Himmel über Europa und auch auf dem Flughafen Wien, betrieb doch die AUA eine große Flotte dieses Typs. Mittlerweile ist der elegante Zweistrahler so gut wie vom Himmel verschwunden. Doch heute gibt es eine Fokker 100 in der slowakischen Hauptstadt zu bestaunen.