SmartWings mit umfangreichem Sommerflugplan ab Bratislava/Pressburg

SmartWings bedient ab dem Flughafen M. R. Štefánik ab Juni neun Urlaubsdestinationen: Rhodos, Kreta, Korfu und Zakynthos. Außerdem bietet sie Direktflüge vom Flughafen Pressburg/Bratislava nach Burgas in Bulgarien, Larnaca auf Zypern und in den spanischen Ferienort Palma de Mallorca und zurück an. Neu in dieser Saison sind regelmäßige Direktflüge nach Catania in Sizilien, Italien, die einmal wöchentlich durchgeführt werden, teilte der Flughafen in einer Aussendung mit.

Bis Mitte Mai gab es auch regelmäßige Smartwings-Flüge von Bratislava nach Dubai, die im Winterflugplan wieder angeboten werden sollen.

Smartwings ist eine der acht Linienfluggesellschaften am Flughafen der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava, die ihre Linienflüge zu den Badeorten jedoch nur während der Sommerferienzeit durchführt. Die Flüge werden in der Regel von Anfang Juni bis Ende September oder Anfang Oktober durchgeführt. Sie werden von Individualurlaubern, aber auch von Reisebüros für ihre Kunden genutzt.

(red / BTS)