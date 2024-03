Neznámy sused: Letisko Bratislava Štefánika

Letisko v hlavnom meste Slovenska Bratislave sa nachádza len 90 kilometrov od Viedne. O najväčšom a najdôležitejšom letisku nášho východného suseda sa však v Rakúsku vie len málo. Austrian Wings navštívili letisko v slovenskej metropole a nahliadli do jeho zákulisia.

Pozadie / história

Slovensko a Rakúsko sú nielen kultúrnymi a historickými susedmi, ale obe krajiny spája aj dlhá história. Do roku 1918 patrilo dnešné územie Slovenska do uhorskej polovice rakúsko-uhorskej dualistickej monarchie, od roku 1918 bolo Slovensko súčasťou novovzniknutého štátu Československo. V roku 1993 sa Československo mierovou cestou rozdelilo na dve krajiny - Českú republiku a Slovensko. Hoci sú si Česi a Slováci kultúrne podobní, líšia sa v mnohých ohľadoch vrátane jazyka. Medzi češtinou a slovenčinou sú v mnohých ohľadoch výrazné rozdiely. Hlavným mestom Slovenska je Bratislava alebo nemecky Pressburg a maďarsky Pozsony (žije tu významná maďarská menšina). Česká republika a Slovensko aj 31 rokov po rozdelení udržiavajú úzke kultúrne, hospodárske a priateľské vzťahy. Obe krajiny sú členmi západoeurópskej obrannej aliancie NATO.

V súčasnosti má Slovensko 8 medzinárodných letísk a na 3 z nich sa uskutočňujú pravidelné lety. Najväčšie a najdôležitejšie letisko sa nachádza v hlavnom meste Pressburg/Bratislava (BTS) a od roku 1993 nesie meno Milana Rastislava Štefánika. Štefánik (1880 - 1919) bol slovenský politik, astronóm, diplomat, dôstojník, vojenský pilot vo francúzskych službách, generál a zakladateľ československých légií počas prvej svetovej vojny. Spolu s Tomášom Garrigue Masarykom (pravdepodobne nemanželským synom cisára Františka Jozefa) a Edvardom Benešom (ktorý sa zaslúžil o odsun približne 3 miliónov sudetských Nemcov z Československa od roku 1945) sa Štefánik považuje za jedného z troch zakladateľov Československa.

Letisko Bratislava

Letisko Bratislava M. R. Štefánika, ako sa letisko oficiálne nazýva v slovenčine, sa nachádza približne 9 kilometrov severovýchodne od mesta. Letisko bolo postavené v rokoch 1947 až 1951 a má dve vzletové a pristávacie dráhy, ktoré boli v 80. rokoch 20. storočia predĺžené. V posledných desaťročiach bol areál terminálu opakovane prestavaný alebo rozsiahle zmodernizovaný. Návštevníci letiska tu dnes nájdu moderné medzinárodné letisko. V posledných desaťročiach sa uskutočnilo viacero pokusov o zriadenie slovenského vlajkového dopravcu, ktorého domovskou základňou by bola BTS (napr. Air Slovakia, Slovak Air), ale všetky zlyhali, čo znamená, že Slovensko, žiaľ, nemá "vlastnú" leteckú spoločnosť. To však neznamená, že krajina nie je napojená na sieť medzinárodných liniek, práve naopak.

Pravidelné pravidelné lety do/z Bratislavy v súčasnosti ponúkajú spoločnosti Ryanair, Wizz Air, Air Cairo, Aegean Airlines, Smartwings, Air Montenegro a Tuss Air. Existujú aj sezónne charterové lety vrátane diaľkového spojenia, ktoré prevádzkuje spoločnosť World2Fly v mene cestovnej kancelárie. Okrem pravidelných destinácií je k dispozícii celkovo takmer 70 charterových destinácií.

"Každá letecká spoločnosť, ktorá lieta do Bratislavy, je pre našu krajinu dôležitá. Oceňujeme úsilie našich partnerov," zdôrazňuje pre hovorkyňa Veronika Tóthová.

Ďalším dôležitým partnerom na letisku v slovenskej metropole je rakúsky vlajkový dopravca Austrian Airlines, presnejšie jeho slovenská dcérska spoločnosť. V Bratislave prevádzkuje dcérska spoločnosť rakúskej Lufthansy od roku 2006 vlastné technické centrum s hangármi v Austrian Technik Bratislava, skrátene ATB. Okrem iného tu AUA vykonáva kontroly C a D pre externých zákazníkov. V minulosti sa tu vykonával aj servis vlastných lietadiel Fokker 70/100 a Q400, teraz sa však technici starajú o lietadlá Embraer E195 a A320 spoločnosti AUA. Vykonávajú sa tu aj lakovacie práce pre lietadlá AUA. "ATB ponúka na bratislavskom pracovisku klasické služby základnej údržby pre lietadlá Q400, Bombardier radu BD-500, Airbus A220, Airbus A320, Fokker 70/100 a Embraer 170/190," vysvetlila autorovi hovorkyňa AUA Lara M. Petritsch.

Austrian Technik Bratislava - Fotografie: AUA

"ATB je dôležitým zákazníkom a je dôležitá aj pre vzdelávací systém v Bratislave. Existuje spolupráca so školami, vďaka ktorej majú mladí ľudia možnosť absolvovať prax v ATB," zdôraznila Tóthová.

Dôležitý náklad

Dôležitú úlohu na letisku v slovenskom hlavnom meste zohráva aj nákladná doprava. Najvýznamnejším partnerom v oblasti nákladnej dopravy je v súčasnosti spoločnosť Euroepan Air Transport Leipzig GmbH, vo svete známejšia ako DHL, ktorá má v Bratislave vlastné sklady na prepravu tovaru. Veronika Tóthová: "Spoločnosť prevádzkuje v priemere osem letov týždenne, a preto zabezpečuje 95 percent všetkej leteckej nákladnej dopravy." Tento údaj zahŕňa aj charterové lety nákladnej dopravy.

"Nákladná doprava sa preto významne podieľa na celkovom obrate BTS," konštatuje Tóthová. V minulom roku zaznamenalo Letisko Bratislava 26 386 vzletov a pristátí a vybavilo viac ako 1,8 milióna cestujúcich. S viac ako 500 zamestnancami na pracovisku je BTS aj významným zamestnávateľom v bratislavskom regióne.

Vyhliadky do budúcnosti

V podnikaní platí heslo: "Ak nejdeš s dobou, ideš s dobou." Je teda len logické, že letisko v hlavnom meste Slovenska už teraz usilovne pracuje na životaschopných koncepciách do budúcnosti. "Bratislava je vnímaná ako európska metropola. Strednodobým cieľom je preto prepojiť Bratislavu s ostatnými európskymi metropolami, aby sme slovenským cestujúcim poskytli optimálne spojenie do diaľkových destinácií," vysvetľuje Tóthová. Keďže niektoré pravidelné lety sú len sezónne, ďalším cieľom vedenia letiska je vytvoriť celoročné pravidelné spojenia z/do BTS. Oddelenie Aviation Business je v neustálom kontakte s leteckými spoločnosťami s cieľom generovať pre BTS dodatočnú prevádzku bez ohľadu na konkrétne plány. Potenciál je stále veľký, najmä v zimnej sezóne. "V každom prípade očakávame v tomto roku ďalší rast," uzatvára Tóthová.

Viac foto dojmov

Boeing 737 MAX 8 Smartwings

Letiskový hasičský zbor

Vyradený Tu-154 Slovenska. Vedľa je Embraer od Ukraine International.

Text & Fotografie: P. Huber