Eskalation durch Iran: AUA setzt Flüge zu etlichen Zielen im Nahen Osten weiter aus

Die vom Iran verschuldete weitere Eskalation im Nahen Osten hat weitreichende Wirkungen auf den AUA-Flugplan. Nicht nur Teheran (wir berichteten heute bereits) wird vorerst aus dem Streckennetz der AUA gestrichen, auch weitere Ziele in der Region sind betroffen. Auch Tel Aviv wird heute nicht angesteuert.

Eine AUA-Sprecherin bestätigte die Austrian Wings Recherchen, wonach die Flüge bis Teheran vorerst ausgesetzt bleiben - und zwar nicht nur, wie ursprünglich berichtet, bis 23. April, sondern bis mindestens 30. April.

"Außerdem wurde angesichts der neuesten Entwicklungen in der Region vorsorglich entschieden, die Flüge nach Amman, Erbil und Tel Aviv heute, 19. April, auszusetzen, um die Sicherheitslage umfassend neu zu bewerten. Austrian Airlines beobachtet und bewertet kontinuierlich die Sicherheitslage im Nahen Osten und steht in engem Kontakt mit den Behörden. Die Sicherheit von Fluggästen und Crews hat stets oberste Priorität", so Sprecherin Anita Kiefer gegenüber Austrian Wings.

(red)