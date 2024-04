Flugrettung Burgenland: Verspäteter Foto-Aprilscherz des Landes

Um Monate verzögert hat die burgenländische Landesregierung den Start des neuen Notarzthubschraubers Christophorus 18 durch fragwürdige Vorgänge bei der Ausschreibung. Jetzt bewies das Land Humor und postete am 2. April wohl als verspäteten Aprilscherz einen tschechischen Hubschrauber als Christophorus 18 ... ;-)

Seit 1. April 2024 startet Christophorus 18, der neue burgenländische Notarzthubschrauber, interimsmäßig von Wiener Neustadt aus - hier geht's zur Austrian Wings Fotoreportage.

Die Betriebsaufnahme hatte sich mehrfach verzögert, weil die agierende burgenländische Landesregierung für eine aufklärungsbedürftige Posse rund um die Vergabe des Auftrages gesorgt hatte und dafür mehrfach vom Landesverwaltungsgericht Burgenland in ihre Schranken verwiesen werden musste. Doch nicht nur die Verzögerung ist damit nach Ansicht von Kritikern vom Land Burgenland zu verantworten, sondern dem burgenländischen Steuerzahler entstanden durch die Gerichtsverfahren wohl auch vermeidbare Kosten.

Werbung für C18 mit Foto aus Tschechien

Doch Landeshauptmann Doskozil scheint der Humor nicht vergangenen zu sein. Am 2. April postete er auf seinem offiziellen Instagram-Account den Text "10 Einsätze in 2 Tagen. So wichtig ist der C18 für das Nordburgenland" und illustrierte diese Aussage mit dem Foto eines Hubschraubers der tschechischen Flugrettung. Bis nach Tschechien reicht das Nordburgenland dann aber doch nicht ... ;-)

(red)