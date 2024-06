Technische Probleme endlich behoben: Zweiter AUA-Dreamliner OE-LPM wieder im Einsatz

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte: Vorgestern landete die OE-LPM als erster Dreamliner in vollen AUA-Farben auf dem Flughafen Wien. Doch die für gestern geplante Aufnahme des kommerziellen Flugbetriebes für Austrian Airlines endete in einem veritablen Chaos, das selbst Auswirkungen auf den New York-Flug hatte - wir berichteten umfassend. Zwar machte die AUA bislang gegenüber "Austrian Wings" keine Angaben zu den Ursachen, nach unseren Informationen waren jedoch Probleme an einem der beiden Triebwerke für die erforderlichen Flugstreichungen verantwortlich. Das bestätigte AUA-Sprecherin Sophie Matkovits heute Vormittag gegenüber "Austrian Wings": "Der Anti-Ice-Senor auf einem Triebwerk ist fehlerhaft und gehört getauscht. Das Ersatzteil ist soeben am Flughafen Wien angekommen, wird rasch eingebaut und getestet, sodass das Flugzeug wieder schnell einsatzbereit ist." Heute, am 22. Juni 2024, hätte die OE-LPM dann zumindest die Rotation Wien-Frankfurt-Wien (OS207/208) durchführen sollen, doch wegen des Defekts musste diese Rotation ebenfalls gestrichen werden.

Flug nach Berlin

Nachdem Experten der AUA-Technik, sie genießt einen hervorragenden Ruf, das Problem behoben hatten, konnte die "Schönbrunn Palace" heute endlich zu ihrem zweiten kommerziellen Flug (der Erstflug hatte sie gestern nach Düsseldorf geführt - wir berichteten) in den Diensten von Austrian Airlines abheben. Um 15:50 Uhr startete die Boeing 787-9, OE-LPM, als Flug OS231 auf der Piste 29 des LOWW ab und erreichte den Flughafen Berlin (EDDB) um 16:36 Uhr.

Um 17:55 Uhr wird die "Schönbrunn Palace" die deutsche Hauptstadt als Flug OS232 wieder verlassen. Die Landung in LOWW ist für 19:05 Uhr Lokalzeit geplant.

