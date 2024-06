Technische Probleme: AUA Dreamliner OE-LPM bleibt weiter am Boden - erneut Flüge gestrichen

Vorgestern landete die OE-LPM als erster Dreamliner in vollen AUA-Farben auf dem Flughafen Wien. Doch die für gestern geplante Aufnahme des kommerziellen Flugbetriebes für Austrian Airlines endete in einem veritablen Chaos, das selbst Auswirkungen auf den New York-Flug hatte - wir berichteten umfassend. Zwar machte die AUA bislang gegenüber "Austrian Wings" keine Angaben zu den Ursachen, nach unseren Informationen könnten jedoch Probleme an einem der beiden Triebwerke für die erforderlichen Flugstreichungen verantwortlich sein.

Dies wurde indirekt von AUA-Pressesprecheirn Sophie Matkovits auf Anfrage bestätigt: "Der Anti-Ice-Senor auf einem Triebwerk ist fehlerhaft und gehört getauscht. Das Ersatzteil ist soeben am Flughafen Wien angekommen, wird rasch eingebaut und getestet, sodass das Flugzeug wieder schnell einsatzbereit ist." Von dezidierten "Triebwerksproblemen" wollte Matkovits nicht sprechen. Es ist korrekt, dass der Antrieb selbst nicht fehlerhaft ist, aufgrund des defekten Sensors ist die Turbine dennoch nicht voll einsatzbereit.

Heute, am 22. Juni 2024, hätte die OE-LPM dann zumindest die Rotation Wien-Frankfurt-Wien (OS207/208) durchführen sollen, doch offenbar dauern die Probleme weiter an. Jedenfalls wurden beide Flüge gestrichen, die Maschine mit dem Namen "Schönbrunn Palace" steht ungenutzt auf dem Flughafen Wien Schwechat abgestellt.

Die Folge sind nicht nur hunderte betroffene und teils erheblich verärgerte "reguläre" Passagiere, sondern auch viele Luftfahrtfans haben ganz gezielt Flüge gebucht, auf denen die AUA den Einsatz des Dreamliners angekündigt hatte.

