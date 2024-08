AUA-Dreamliner: New York Flug um einen Tag verspätet

Statt heute um 11:55 Uhr wird der AUA-Flug OS 088 erst morgen in der Früh in Wien landen - mit mindestens 17 Stunden Verspätung.

Mit rund 45 Minuten Verspätung startete der gestrige AUA-Flug OS 087 in Wien Schwechat. Das Ziel der Boeing 787-9 Dremaliner mit der Luftfahrzeugregistrierung OE-LPM war der Flughafen JFK in der ostamerikanischen Metropole New York. Doch über New York tobten zum Zeitpunkt der geplanten Ankunft schwere Unwetter. Zahlreiche Flugzeuge mussten deshalb Ausweichflughäfen ansteuern - der Dreamliner der AUA bildete da keine Ausnahme. Die Piloten entschieden sich, den Flughafen Boston anzusteuern, wo sie zunächst einige Warteschleifen (Holdings) flogen. Beim ersten Landeanflug musste die Crew durchstarten, erst beim zweiten Versuch konnte der Jet sicher in Boston aufsetzen.

Später in der Nacht wurde die OE-LPM dann von Boston nach New York überstellt. Dort hätte sie eigentlich am 3. August um 21:45 Uhr abfliegen und folglich heute, am 4. August, um 11:55 Uhr Lokalzeit in Wien Schwechat landen sollen. Doch die Maschine befindet sich noch in New York. Der Abflug von OS 88 ist aktuell erst für 16:05 Uhr Lokalzeit geplant. In Wien wird die Maschine nun erst morgen, 05:00 Uhr erwartet. Sofern dieser Zeitplan hält, wäre das eine Verspätung von 17 Stunden.

Text & Foto: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info