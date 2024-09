Neue Destinationen ab Pressburg/Bratislava

In dieser Woche nimmt der slowakische Hauptstadtflughafen M. R. Štefánik neue Flugverbindungen zu nicht traditionellen Zielen auf. Am Dienstag, dem 24. September, starteten die ersten Charterflüge auf die portugiesische Insel Madeira, und ab heute können Urlauber eine weitere Neuheit nutzen - Direktflüge von Pressburg/Bratislava nach Katar auf der Arabischen Halbinsel.

„Im Rahmen unserer Rekordexpansion auf dem slowakischen Markt freuen wir uns sehr, dass wir für die laufende Sommersaison ein weiteres geplantes Ziel ab dem Flughafen Bratislava, nämlich Madeira, aufnehmen können. Der Ort, der dank seines angenehmen Klimas und der allgegenwärtigen Blumen den Spitznamen Insel des ewigen Frühlings trägt, ist ein ideales Ziel für Naturliebhaber, Wanderer, Aktivurlauber und Gastronomen“, sagte Juraj Sliacky, Country Manager des Reisebüros Čedok, das Flüge von Bratislava nach Madeira in sein Angebot aufgenommen hat.

Der Flug von Pressburg/Bratislava nach Madeira dauert viereinhalb Stunden und wird von Smartwings mit einer Boeing 737-800 mit einer Kapazität von 189 Passagieren durchgeführt. Direkte Charterflüge auf die portugiesische Insel Madeira von Bratislava aus sind im September und Oktober jeden Dienstag geplant und werden auch im nächsten Jahr fortgesetzt.

Eine weitere Neuheit sind Charterflüge von Pressburg/Bratislava nach Katar in Asien, ebenfalls mit Smartwings, ab 26. September. Insgesamt sind von September bis zum 6. Januar und dann wieder ab dem 7. April 16 Flugrotationen geplant, wobei die letzten Flüge der Saison für Ende Mai/Anfang Juni 2025 vorgesehen sind. „Nach dem erfolgreichen Start von Oman und Bahrain bringt das Reisebüro Hydrotour den slowakischen Urlaubern ein neues exotisches Ziel - den exklusiven KATAR. Direkte Non-Stop-Flüge von Bratislava nach Katar dauern nur 5 Stunden und starten im September 2024“, so CK Hydrotour Marketing Director Matúš Milko.

„Die Direktflüge vom Flughafen M. R. Štefánik auf die portugiesische Insel Madeira sowie die Direktflüge von Bratislava nach Katar können von den Passagieren zum ersten Mal überhaupt genutzt werden. Sie erweitern somit das Angebot an Flugverbindungen mit Abflügen ab Bratislava und sind ein Beweis dafür, dass sich die Urlaubssaison bis zum Beginn der Herbstmonate erstreckt“, sagte Dušan Novota, CEO und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Das asiatische Katar ist ein Novum auf der Landkarte der exotischen Flugziele, zu denen die Passagiere in der kommenden Wintersaison 2024/25 von Bratislava aus fliegen können. Die Reisebüros bereiten Direktflüge vom Flughafen M. R. Štefánik auch in andere ferne Länder vor - zum Beispiel auf die thailändische Insel Phuket oder auf die Inseln Mauritius und Sansibar, nach Kuba (Holguín), nach Vietnam (die Insel Phu Quoc), in die Dominikanische Republik sowie nach Oman, Bahrain und Dubai.

(red / BTS)