Slowakischer Hauptstadtflughafen stellt Sommerflugplan 2025 vor

Der Flughafen der slowakischen Hauptstadt Bratislava/Pressburg wird sechs neue Flugrouten einführen und eine neue Fluggesellschaft im Rahmen des Sommerflugplans begrüßen. Der Sommerflugplan 2025 trat am gestrigen 30. März in Kraft. Die ersten Direktflüge von Bratislava nach Bari und Mailand-Malpensa starten am Sonntag, gefolgt von einer neuen Strecke nach Danzig, die am 1. April eröffnet wird.