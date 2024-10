Flughafen Pressburg/Bratislava: Denkmal für Flugzeugabsturz von 1977 eingeweiht

Im Februar 1977 verunglückte CSA Flug OK 475 in der Nähe des Flughafens von Pressburg/Bratislava. Jetzt wurde auf Initiative des Vereins Ivanka im Dorf Ivanka pri Dunaji ein Denkmal enthüllt.

Vor 47 Jahren, am 11. Februar 1977, versuchten die Piloten eines Flugzeugs vom Typ Avia AV-14T auf der Landebahn 22 des Flughafens von Bratislava zu landen. Doch die Maschine flog zu tief und kollidierte 2 Kilometer vor der Piste auf dem Gemeindegebiet des des Dorfes Ivanka pri Dunaji mit dem Boden. Vier der Insassen kamen dabei ums Leben.Die Maschine war auch als "Postflug" bekannt, da sie Briefe und Pakete an Bord hatte.

Zum Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes wurde nun am Rande des Dorfes Ivanka pri Dunaji ein Denkmal aus rostfreiem Stahl mit der Aufschrift „Die Post, die nicht flog“ und einer Abbildung des Flugzeugs mit verstreuten Buchstaben enthüllt. „Der Standort befindet sich im Anflugsektor der Landebahn des Flughafens und in der Nähe des ersten Kontakts des abgestürzten Flugzeugs mit dem Gelände“, erklärte der Initiator, Rudolf Roller, von der Historischen Gesellschaft Ivanka.

„Die dynamische Form des Mahnmals erinnert an den Absturz des Flugzeugs und an die verstreute Post. Das Profil des Flügels ist im Schnitt hervorgehoben", ergänzt Rudolf Roller. Der Autor des grafischen Entwurfs ist Miroslav Valček, ein Mitarbeiter der Historischen Gesellschaft Ivanka. Derselbe Verein initiierte auch die Errichtung eines Denkmals für die Opfer des IL-18-Flugzeugabsturzes, das seit 2014 vor dem Eingang zum Seegebiet Zlaté piesky steht.

An der Gedenkveranstaltung nahmen auch Bernadeta Pytelová, die Tochter von Tibor Nagy, einem Arbeiter des Postamts Košice 2, der bei dem Absturz ums Leben kam, sowie die Geschwister Katarína und Juraj Zimovec teil, deren Eltern den Piloten fanden und behandelten, der als einziger den Absturz überlebte.

Der Bau der Gedenkstätte wurde auch von der Leitung des Flughafens Bratislava gesponsert. „Der Flughafen M. R. Štefánik ehrt das Andenken an die Opfer des Flugzeugunglücks der Czechoslovak Airlines von 1977. Aus diesem Grund hat er beschlossen, den Bau einer Gedenkstätte für das Flugzeugunglück in Ivanka pri Dunaji zu unterstützen." Es ist das einzige Projekt, das der Flughafen in diesem Jahr unterstützt“, erklärte Dušan Novota, Vorstandsvorsitzender und CEO des Flughafens Bratislava.

Aus diesem Anlass gibt die Slowakische Post auch eine eigene Postkarte mit dem Aufdruck „Enthüllung des Denkmals für die Opfer des Absturzes des Postflugzeugs von 1977“ heraus.

(red / BTS)