Pressburg/Bratislava: Slowakischer Hauptstadtflughafen meldet "historischen Winterflugplan"

Zum ersten Mal gibt es Direktflüge von Bratislava (Deutsch: Pressburg) mit einem Dreamliner mit einer Kapazität von 355 Passagieren. Auch eine Business Class wird angeboten. Zu den Langstreckenzielen ab der slowakischen Hauptstadt gehören die Dominikanische Republik, Vietnam und Kuba. Der Winterflugplan tritt mit 27. Oktober 2024 in Kraft.

"Während der Winterperiode werden 5 Fluggesellschaften regelmäßige Flüge vom Flughafen Bratislava zu 19 Zielen anbieten. Über Reisebüros wird es möglich sein, mit Charterflügen direkt in 12 exotische Städte in 11 Ländern zu fliegen “, fasst Dušan Novota, Generaldirektor des Pressburger Flughafens M. R. Štefánik, zusammen.

Air Cairo wird einmal wöchentlich von Pressburg/Bratislava nach Ägypten fliegen, und zwar zu den Ferienorten Hurghada und Marsa Alam. Die tschechische Fluggesellschaft Smartwings wird zwei Mal pro Woche Direktflüge von Pressburg/Bratislava nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten anbieten. Wizz Air wird nach London-Luton und Skopje in Nordmazedonien fliegen, während die türkische Pegasus Airlines ihre regelmäßigen Flüge nach Istanbul fortsetzen wird. Die meisten Linienflüge, insgesamt 13, werden von Ryanair vom Flughafen M. R. Štefánik aus durchgeführt.

Pegasus Airlines wird ab Ende Oktober jeden Mittwoch einen Airbus A321neo mit einer Kapazität von 239 Passagieren auf ihren Flügen nach Istanbul einsetzen. Der Flughafen Sabiha Gőkcen in Istanbul wird dreimal wöchentlich angeflogen, wobei die Flüge freitags und sonntags mit einem Airbus A320 mit einer Kapazität von 186 Passagieren durchgeführt werden. Darüber hinaus können die Passagiere in Istanbul Anschlussflüge zu anderen Zielen im Nahen Osten wie Kirgisistan, Kuwait, Georgien, Kasachstan und anderen nutzen oder zusätzliche Flüge innerhalb der Türkei in Anspruch nehmen.

Am 30. Oktober erlebt der Flughafen Pressburg/Bratislava einen historischen Moment mit der Aufnahme von Charterflügen mit der Boeing 787-9, dem sogenannten Dreamliner. Das Flugzeug verfügt über bis 355 Sitzplätze und drei verschiedene Klassen - Economy, Premium Economy und Business.

(red / BTS)