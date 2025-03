Slowakischer Hauptstadtflughafen mit 19 Prozent Passagierwachstum im Februar

Im Februar verzeichnete der Flughafen M. R. Štefánik der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava einen deutlichen Anstieg der abgefertigten Passagiere. Im zweiten Monat des Jahres wurden insgesamt 84.774 Passagiere bei Abflügen und Ankünften abgefertigt, was einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Februar des Vorjahres entspricht. Zu den meistgenutzten Flugrouten gehörte auch Istanbul in der Türkei - ein neues Ziel, das erst letztes Jahr mit Pegasus Airlines eingeführt wurde.

„Drei Frequenzen pro Woche und die Möglichkeit, in Istanbul Anschlussflüge zu anderen Zielen wie Kirgisistan, Kasachstan, Georgien, Kuwait und Zielen im Landesinneren der Türkei, z. B. Ankara, Izir, Kayseri und anderen, anzubieten, haben dafür gesorgt, dass die neue Fluglinie nach Istanbul in kurzer Zeit zu einer der meistgenutzten Fluglinien ab Bratislava geworden ist, was uns sehr freut“, erklärte der CEO und Vorstandsvorsitzende des Flughafens M. R. Štefánik, Dušan Novota.

„Darüber hinaus wird Istanbul ab April viermal wöchentlich angeflogen, und Pegasus Airlines wird ab dem 2. April mit zwei Flügen pro Woche eine Direktverbindung nach Antalya in der Türkei einrichten, deren Frequenz im Sommer auf vier Flüge pro Woche steigen wird“, fügte Novota hinzu.

Bei den Linienflügen nutzten die meisten Passagiere im Februar die Strecken von Bratislava nach London, Manchester, Rom-Ciampino, Thessaloniki und dem bereits erwähnten Istanbul.

nsgesamt wurden im Februar 1.597 Flüge über BTS abgewickelt. Das sind vier Prozent mehr als im Februar des vergangenen Jahres. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 (Januar und Februar zusammen) wurden am Flughafen Bratislava über 170 Tausend Passagiere abgefertigt, 15 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

