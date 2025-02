Endlich erhältlich: "Flughäfen der Welt", das neue Buch von Andreas Fecker

Was man sonst auf Reisen nur flüchtig betrachten kann: Hier kann man in Ruhe schauen und staunen. Die wichtigsten, schönsten und unvergesslichsten Flughäfen der Welt werden in diesem beeindruckenden Bildband gezeigt. Die Reise führt von Amsterdam bis nach Tokio, von Doha bis Rio de Janeiro. Begleitet werden die Fotografien von ausführlichen Texten, die die wichtigsten Informationen und Besonderheiten der vorgestellten Airports präsentieren.

Details

192 Seiten, ca. 200 Abb., Format 26,8 x 28,9 cm

Hardcover

ISBN: 978-3-98702-114-5

€ [D] 45,00

€ [A] 46,30

sFr. 58,50

GeraMond Verlag

Über den Autor

Andreas Fecker hat als aktiver Tower- und Radarcontroller auf einigen der verkehrsreichsten Militärbasen Europas gearbeitet. Seine große Leidenschaft ist es, das Wissen zu allen Facetten der Luftfahrt zu vermitteln.

Austrian Wings meint: Wir konnten vorab einen Einblick in das Buch gewinnen und empfehlen es ausdrücklich für alle Freunde der Zivilluftfahrt, die nicht nur Interesse an hochwertigen detaillierten Informationen haben, sondern auch schöne Fotos zu schätzen wissen.

Text: Patrick Huber