Slowakischer Hauptstadtflughafen meldet Passagierrekord

Im Juli fertigte der Flughafen Pressburg/Bratislava mehr Passagiere ab als je zuvor in einem Monat.

Auf dem Flughafen M. R. Štefánik im slowakischen Pressburg/Bratislava wurde im Juli ein absoluter historischer Rekord bei der Anzahl der abgefertigten Passagiere in einem einzigen Monat erreicht. wie der Flughafen in einer Presseaussendung bekannt gab. Im Juli wurden rekordverdächtige 358.898 Passagiere bei Ankünften und Abflügen abgefertigt. Dies ist die absolut höchste Zahl an Passagieren, die jemals in einem einzigen Monat seit der Gründung des Flughafens im Jahr 1951 abgefertigt wurden, heißt es seitens des Flughafens. Die bisher höchste monatliche Passagierzahl wurde vor der Coronavirus-Pandemie im Juli 2018 mit insgesamt 349.720 Passagieren erreicht.

„Historisch rekordverdächtige Passagierzahlen haben wir auch im Mai und Juni verzeichnet, aber im Juli wurde die absolut höchste Zahl erreicht, die der Flughafen bisher jemals verzeichnet hat“, erklärte Dušan Novota, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Flughafens M. R. Štefánik.

Die meisten Passagiere flogen im Juli vom Flughafen Pressburg/Bratislava nach Antalya in der Türkei, gefolgt von Linienflügen nach London sowie Linien- und Charterflügen nach Burgas, Larnaca und das ägyptische Hurghada Aber auch sieben neue Linienflüge nach Danzig, Mailand-Malpensa, Bari, Skiathos, Zadar, Tel Aviv und Kopenhagen hätten zu dem Rekordwachstum im Juli beigetragen.

Im Juli 2025 wurden auf dem Flughafen insgesamt 3.391 Flüge durchgeführt, und auch der Luftfrachtverkehr stieg im Vergleich zum Juli des Vorjahres um 50 % auf 1.568 Tonnen Fracht.

In den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 wurden am Flughafen M. R. Štefánik insgesamt 1.234.087 Passagiere abgefertigt, 16 % mehr als von Januar bis Ende Juli des Vorjahres. In diesem Zeitraum fanden am Flughafen insgesamt 16.290 Starts und Landungen statt, 2 % mehr als im Vorjahr. Auch der Frachtverkehr verzeichnete ein Wachstum – von Jahresbeginn bis Ende Juli wurden insgesamt 10.729 Tonnen Luftfracht befördert, was einem Anstieg von 65 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

(red / BTS)