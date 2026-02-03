Neue Flugverbindung von Pressburg/Bratislava nach Podgorica

Die Fluggesellschaft Wizz Air eröffnet in diesem Jahr bereits die 16. völlig neue Direktflugverbindung vom Flughafen M. R. Štefánik. Die neue regelmäßige Flugverbindung von der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava wird ab dem 21. Mai 2026 in die Hauptstadt Montenegros, nach Podgorica, führen.

Wizz Air wird dreimal pro Woche regelmäßige Flüge zwischen dem Flughafen Pressburg/Bratislava und Podgorica auf dem Balkan anbieten. Die Flüge finden jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag statt. Tickets können über die Website oder die App des Flugunternehmens gebucht werden.

„Wizz Air baut seine Präsenz in der Slowakei kontinuierlich aus und erweitert hier sein Streckennetz. Von Pressburg/Bratislava aus nehmen wir Podgorica als neues Ziel in unser Streckennetz auf, wodurch sich den Reisenden mehr Flugmöglichkeiten in den Balkan bieten. Damit unterstützen wir den Tourismus in beiden Ländern und verbessern durch ein breiteres Angebot an Flügen zu günstigen Preisen die Anbindung der Slowakei an Europa“, erklärte Vera Jardan, Managerin für Unternehmenskommunikation bei Wizz Air. Im vergangenen Jahr kündigte Wizz AIr die Schließung ihrer Basis in Wien und wechselte in die slowakische Hauptstadt.

Drei wöchentliche Flugrotationen auf der Strecke Pressburg/Bratislava – Podgorica werden Teil des Sommerflugplans 2026 sein, in dessen Rahmen die Fluggesellschaft Wizz Air von ihrem Stützpunkt am Flughafen M. R. Štefánik insgesamt 31 regelmäßige Flugverbindungen anbieten wird. Die Hälfte davon, nämlich 16, sind Neuzugänge im Jahr 2026. Im Januar starteten Flüge nach Kutaisi in Georgien, Jerewan in Armenien, Larnaca auf Zypern und Chișinău in Moldawien. Im Laufe des März 2026 werden insgesamt 10 neue Strecken eröffnet, im Mai kommen Flüge nach Podgorica und im Juni auf die griechische Insel Mykonos hinzu.

