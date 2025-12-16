Am 9. Dezember verlor die Luftwaffe von Russland (von der EU wegen seines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges auf die Ukraine als Terrorstaat eingestuft) ihre vermutlich einzige flugfähige An-22. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie das Flugzeug in der Luft auseinanderbricht.

Wie von Austrian Wings berichtet, ereignete sich der Unfall am 9 Dezember dieses Jahres. Die russische Luftwaffe hatte offenbar versucht, ihre wahrscheinlich einzige flugklare An-22 nach Wartungsarbeiten wieder in den Regelbetrieb einzugliedern und führte mit dem Flugzeug nach Abschluss der Arbeiten einen Testflug durch. Dabei kam es zum Absturz, alle 7 Besatzungsmitglieder starben.

Ein jetzt aufgetauchtes und im Internet veröffentlichtes Video bestätigt frühere Augenzeugenberichte, nach denen die An-22 noch in der Luft auseinandergebrochen ist. Die Aufnahmen zeigen auch, dass die Besatzung Fallschirme trug (bei solchen Flügen durchaus üblich) und es mehreren Männern gelang, abzuspringen. Aufgrund der niedrigen Absprunghöhe starben sie jedoch trotzdem beim Aufschlag am Boden.

Die Ursache für das Auseinanderbrechen der als robust bekannten An-22 ist unklar. In russischen Berichten ist die Rede von einem Defekt an der Steuerung, welcher zu einer Strukturüberlastung geführt haben könnte. Die Wartung russischer Flugzeuge gilt generell oftmals als mangelhaft. Möglich wäre auch, dass beispielsweise ein weggebrochenes Propellerblatt den Rumpf beschädigt haben könnte.

Die Antonov An-22 ist eine Konstruktion des ukrainischen Flugzeugherstellers Antonov und wurde zu Sowjetzeiten entwickelt. Der Erstflug fand im Jahr 1965 statt. Von insgesamt 68 produzierten Exemplaren flogen zuletzt offenbar nur noch das jetzt abgestürzte Exemplar.

Russland hat nach lokalen Berichten vermutlich Probleme beim Klarstand seines Standard-Transportflugzeuges Antonov An-124 und wollte die An-22 deshalb für den Transporteinsatz reaktivieren. Es ist anzunehmen, dass der Terrorstaat Russland das Flugzeug im Rahmen seines Krieges gegen das Nachbarland Ukraine nutzen wollte.

(red LA)