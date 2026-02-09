Flughafen Pressburg/Bratislava nach eigenen Angaben der dritterfolgreichste Flughafen Europas

Der Flughafen M. R. Štefánik in der slowakischen Hauptstadt Pressburg/Bratislava verzeichnete im Jahr 2025 laut eigenen Angaben eine der höchsten Wachstumsraten ganz in Europa. Mit einem zweistelligen Passagierwachstum von 25,2 % belegte er den dritten Platz unter den erfolgreichsten mittelgroßen europäischen Flughäfen. Dies geht aus den Jahresstatistiken des internationalen Verbandes europäischer Flughäfen ACI Europe hervor. Die Flughäfen in Europa erzielten 2025 ein durchschnittliches jährliches Passagierwachstum von nur 4,4 Prozent.

Der Verband ACI Europe (Airport Council International Europe) vereint über 600 Flughäfen in 55 Ländern Europas und des Kaukasus. Die Mitgliedsflughäfen werden nach der Anzahl der abgefertigten Passagiere in Kategorien eingeteilt, wobei der Flughafen Pressburg/Bratislava in die Kategorie der mittelgroßen Flughäfen mit 1 bis 10 Millionen Passagieren pro Jahr fällt.

„Der Flughafen Bratislava hat im vergangenen Jahr eine historische Rekordzahl von Passagieren abgefertigt – 2.438.215 Passagiere bei Ankünften und Abflügen, die höchste Zahl seit seiner Gründung, 25 % mehr als im Jahr 2024. Ein zweistelliges Wachstum war im vergangenen Jahr an europäischen Flughäfen nicht üblich. Dank einer Vielzahl neuer Flugverbindungen erwarten wir auch für 2026 ein zweistelliges Wachstum, wobei die Flughäfen in Europa laut Schätzungen von ACI Europe um durchschnittlich 3,3 Prozent pro Jahr wachsen werden“, erklärte Dušan Novota, Generaldirektor des Flughafens M. R. Štefánik.

Der Flughafen M. R. Štefánik in Bratislava konnte 2025 das Niveau vor der Pandemie übertreffen und die Passagierzahlen über die Werte von 2019 vor der Covid-19-Pandemie bringen – die Erholungsrate erreichte 106 %. Dabei liegen 41 % der Flughäfen in Europa immer noch unter dem Niveau der Passagierzahlen vor der Pandemie.

Im Rahmen des EU+-Marktes gehörten im Jahr 2025 die Flughäfen in der Slowakei (+20,2 %), Polen (+14,4 %), Ungarn (+11,1 %) und Slowenien (+10,7 %) zu den erfolgreichsten, wie ACI Europe mitteilt.

