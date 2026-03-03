Iranischer Drohnenträger "Shahid Bagheri" durch US-Luftschläge versenkt

Erst im vergangenen Jahr hatte der Iran, präziser ausgedrückt die Islamische Republik Iran - so die offizielle Bezeichnung des Landes seit der Islamischen Revolution von 1979 - ihren Drohnenträger "Shahid Bagheri" in Dienst gestellt.

"Das Schiff ist nach dem Märtyrer („Shahid”) Bahman Bagheri benannt, einem IRGC-Kommandeur, der 1997 im Irak fiel. Es handelt sich um einen umgebauten Frachter: die ehemalige „Perarin”, ein 240 Meter langes und 32 Meter breites Containerschiff mit einer Verdrängung von fast 42.000 Tonnen und einer Höchstgeschwindigkeit von 20 bis 22 Knoten. Gebaut wurde das Schiff im Jahr 2000 von Hyundai Heavy Industries in Ulsan, Südkorea", weiß der österreichische Militärexperte Martin Rosenkranz, der im Dezember einen Beitrag über den Drohnenträger auf der angesehenen Plattform "Militär Aktuell" veröffentlichte.

Dieses Schiff gehörte zu den Iranischen Revolutionsgarden, einer Terrororganisation, und konnte im Rahmen der aktuell laufenden Operation "Epic Fury" von US-Streitkräften versenkt werden Obwohl die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran noch immer über eine schlagkräftige Armada von Drohnen verfügen, wurden sie durch diesen Schlag deutlich geschwächt.

Militärexperte Martin Rosenkranz gegenüber "Austrian Wings": "Seit der Versenkung des japanischen Schlachtschiffs "Yamato" am 7. April 1945 wurde kein derart großes Kriegsschiff mehr versenkt. Die Versenkung der "Shahid Bagheri" ist vergleichbar mit der Versenkung der "HMS Hood", ebenfalls 42.000 Tonnen, oder der "Bismarck", die es auf 47.000 Tonnen brachte."

Text: Patrick Huber