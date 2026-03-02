Iran-Krieg: USA verlieren drei F-15 durch "Friendly fire" - Piloten wohlauf

Wie das US-Militär bestätigte wurden drei F-15E Strike Eagle bei der Rückkehr zu ihrer Basis versehentlich von der kuwaitischen Luftabwehr unter Beschuss genommen und getroffen. Alle drei Maschinen stürzten ab, die Besatzungen konnten sich mit den Schleudersitzen retten.

Die McDonnell Douglas F-15 ist ein zweistrahliger Luftüberlegenheitsjäger, der grundsätzlich von einem Piloten geflogen wird. Bei der F-15E Strike Eagle handelt es sich um die zweisitzige Jagdbomber-Variante, dessen Besatzung aus einem Luftfahrzeugführer und einem Waffensystemoffizier (WSO) besteht.

(red)