Konflikt mit dem Iran: Flughafen Wien kulant bei Parkgebühren für gestrandete Passagiere

Zehntausende Urlauber sind aufgrund des militärischen Konfliktes zwischen Israel, den USA und dem Iran im Nahen Osten "gefangen". Bei den Parkkosten will der Flughafen Wien kulant sein.

Nicht nur tausende Österreicher sitzen im Nahen Osten fest, sondern wahrscheinlich auch hunderte Menschen aus Ungarn, der Slowakei oder Tschechien, die vom Flughafen Wien ihre Reise in die Region angetreten hatten. Die Autos der Reisenden sind in der Zwischenzeit auf dem Flughafen Wien geparkt - vom günstigen Mazur Parkplatz bis zum Premium-Parkplatz in einem der wettergeschützten Parkhäuser.

Weil sich die Rückkehr der im Nahen Osten "gestrandeten" Reisenden nun auf unbestimmte Zeit verzögert, hat der Flughafen Wien angekündigt, bei den zusätzlich anfallenden Parkgebühren kulant zu sein. Wie die Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner bekanntgaben, werde man den Betroffenen die zusätzliche Parkzeit erlassen und nicht in Rechnung stellen.

Wer nicht ohnedies eine Online-Buchung hat, solle nach seiner Rückkehr mit dem Parkticket zur Kasse (im Parkhaus 4) gehen und den Sachverhalt dort schildern, erklärte Flughafen Wien Vorstand Günther Ofner im Gespräch mit Austrian Wings.

Text & Foto: Patrick Huber