AUA passt Flugplan in den Nahen Osten wegen Iran-Konflikt erneut an

Aufgrund der aktuellen Situation im Nahen Osten setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Tel Aviv, Amman und Erbil bis einschließlich 8. März aus.

Die Lufträume Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Iran, Kuwait und Bahrain werden ebenfalls bis einschließlich 8. März nicht genutzt. Für den Luftraum Vereinigte Arabische Emirate gilt dies bis inkl. 4. März. Zusätzlich setzt Austrian Airlines ihre Flüge nach und von Dubai bis einschließlich 4. März aus.

Betroffene Fluggäste können kostenfrei auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten alternativ den vollständigen Ticketpreis zurück.

Die Austrian Airlines Security Abteilung steht rund um die Uhr in enger Abstimmung mit der Lufthansa Group Konzernsicherheit und den Sicherheitsbehörden. Die Entwicklungen in der gesamten Region werden laufend und engmaschig bewertet. Die Sicherheit ihrer Fluggäste und Crewmitglieder hat für Austrian Airlines stets oberste Priorität, betont man bei der Airline.

(red TT / OS)