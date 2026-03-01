Kampf gegen Islamische Repulik Iran bisher größter Einsatz der israelischen Luftwaffe

In einer gemeinsamen Operation führen die israelische und die US-amerikanischen Luftstreitkräfte seit dem Morgen des 28. Februar 2026 einen Präventivschlag gegen das Mullah-Regime der Islamischen Republik Iran durch. Für die Kampfflieger der israelischen Heimatverteidigungskräfte ist es der größte Einsatz in ihrer fast 80-jährigen Geschichte.

Die Islamische Republik ist seit Jahrzehnten tief in internationalen Terrorismus verstrickt (sogar im Fall des Bombenanschlags auf Pan Am 103 über Lockerbie führten Spuren in die Islamische Republik Iran), fordert die Auslöschung Israel und arbeitet an der Atombombe, besitzt (oder besaß) außerdem ein großes Arsenal an ballistischen Raketen. Kurzum, die Islamische Republik Iran destabilisiert(e) die gesamte Region seit Jahren und stellt(e) eine akute Bedrohung für Israel, der einzige funktionierende demokratische Rechtsstaat im gesamten Nahen Osten, dar. Nach wochenlangen erfolglosen Verhandlungen über das iranische Atomprogramm, in dem die iranischen Verhandler den Westen nur hinhielten, um Zeit zu gewinnen, herrscht seit dem 28. Februar 2026 Krieg im Nahen Osten. Israel und die USA führten in den Morgenstunden dieses Tages präventive Luftschläge gegen die Islamische Republik Iran durch. Dabei wurden Machtzentren des Regimes sowie militärische Ziele angegriffen. Obwohl es die staatlichen iranischen Propagandamedien zunächst noch leugneten, mussten sie es später bestätigen: Israel und die USA hatten es geschafft, den iranischen Diktator Ali Chamenei zu neutralisieren. Chamanei war zuletzt verantwortlich für die blutige Niederschlagung von Protesten der Bevölkerung gegen das Islamisten-Regime.

Für die 1948 gegründete israelische Luftwaffe war beziehungsweise ist dieser weiter andauernde Einsatz schon jetzt der größte in ihrer gesamten Geschichte - und einer von enormer historischer Bedeutung. Israels Kampfflieger haben sich einmal mehr selbst durch ihre Taten in die Geschichtsbücher geschrieben.

Nach dem islamistischen Terror gegen Israel vom 7. Oktober 2023 erschienen, beleuchtet dieses Buch zahlreiche bedeutende Einsätze der israelischen Luftwaffe seit 1948.

