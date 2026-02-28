TERROR! Islamische Republik Iran beschießt Innenstadt von Dubai mit Kamikaze-Drohnen

Die Islamische Republik Iran eskaliert die Situation in Nahost immer weiter. Aufnahmen zeigen wie Terror-Drohnen der Mullahs in Dubai einschlagen.

Nach der Durchführung eines Präventivschlages durch Israel und die USA gegen die Islamische Republik Iran, reagiert das Islamisten-Regime der Mullahs in Teheran nicht nur mit Attacken auf Israel, sondern hat mittlerweile auch zahlreiche Staaten in der Region mit einem regelrechten Terror durch Raketen- und Drohnenangriffe überzogen.

Aufnahmen auf X (Twitter) zeigen, dass iranische Kamikaze-Drohnen (die die Islamische Republik Iran auch an Russland liefert, das damit die ukrainische Zivilbevölkerung terrorisiert) in der Innenstadt des Emirates Dubai einschlagen - weitab jeder Militärbasis. Es ist purer Terror gegen die Zivilbevölkerung.

(red SI, CvD)