Emirates SkyCargo verstärkt Kapazitäten nach Indien

Emirates SkyCargo baut seine Präsenz in Indien weiter aus und reagiert damit auf die steigende Nachfrage: Ab sofort werden zwei zusätzliche wöchentliche Frachtflüge eingesetzt – einer nach Mumbai und einer nach Ahmedabad.

Aufbauend auf einer über vier Jahrzehnte währenden Engagement in Indien stärkt die Frachttochter der weltweit größten internationalen Fluggesellschaft weiterhin die Handelsverbindungen und ermöglicht es Unternehmen in Indien, ihre Partner, Lieferanten und Kunden rund um den Globus effizient zu erreichen. Dabei werden durchschnittlich 3.000 Tonnen Fracht pro Woche transportiert.

(red EK)