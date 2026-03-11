Verletzte bei Drohneneinschlag nahe dem Flughafen Dubai

Der Iran beschießt die Vereinigten Arabischen Emirate täglich. Trotzdem hält Emirates den regulären Linienflugbetrieb aufrecht, was der Airline bereits Kritik einbrachte.

Am Samstag war eine Drohne auf dem Flughafen Dubai in unmittelbarer Nähe mehrere A380 eingeschlagen, trotzdem fliegt Emirates munter weiter. Erst gestern musste der Luftraum komplett wegen Luftalarms geschlossen werden.

Heute gab es sogar vier Verletzte, als eine Drohne in der Nähe des Flughafens von Dubai einschlug. Der Flugverkehr von Emirates von/nach Dubai geht trotzdem weiter.

Kürzlich wurde bekannt, dass in Dubai ein 60-jähriger Tourist durch das totalitäre Regime dort verhaftet wurde, weil er eine iranische Drohne, die auf Dubai abgefeuert wurde, gefilmt hatte.

(red)