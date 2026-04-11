Europäische Flughafen warnen wegen Iran-Konflikt vor Kerosinmangel

Wenn die Straße von Hormus nicht binnen drei Wochen wieder geöffnet wird, könnte Europas Flughäfen das Kerosin ausgehen.

Weil das Terrorregime der Mullahs der Islamischen Republik Iran weiterhin die Straße von Hormus blockiert, könnte in den nächsten drei Wochen das Kerosin auf Europas Flughäfen knapp werden. Der Dachverband der europäischen Flughafenbetreiber warnt daher nun vor einer "systematischen Kerosinknappheit", für den Fall, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nicht innerhalb von drei Wochen "in stabiler und nennenswerter Weise" wieder aufgenommen werde.

Mit Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar stieg der Preis für Kerosin weltweit bereits an, was auch eine Steigerung der Flugpreise zur Folge hatte.

(red)