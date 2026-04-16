Situation wird kritischer: Kerosin auf Europas Airports geht zuneige

Der Konflikt mit dem islamistischen Terror-Regime des Iran könne bald hunderte Flugzeuge in ganz Europa auf dem Boden halten.

Laut dem Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol (68), ist an Europas Flughäfen nur noch Kerosin für etwa sechs Wochen vorrätig. In einem heute von der Nachrichtenagentur "AP" veröffentlichten Interview warnte Birol vor möglichen Flugausfällen, sollten die Öllieferungen aufgrund des Konfliktes mit der Islamischen Republik Iran weiterhin ausbleiben.

Birol spricht von der "größten Energiekrise, die wir je erlebt" haben.

Europas Fluglinien haben intern bereits Notfallpläne entwickelt, die umfassende Flugstreichungen und vorübergehende Stilllegungen ganzer Teilflotten vorsehen.

(red)