USA verlieren zweite Maschine an einem Tag im Iran - Pilot wohlauf

Nach über 13.000 Feindflügen haben die US-Streitkräfte heute gleich zwei Kampfflugzeuge an einem Tag über dem Iran verloren.

Neben der vom Iran abgeschossenen F-15E Strike Eagle stürzte heute auch ein Erdkampfflugzeug des Typs A-10 Thunderbolt ab. Das Flugzeug sei nahe der Straße von Hormus abgestürzt, bestätigte das US-Militär. Der Pilot (die A-10 ist ein Einsitzer) sei gerettet worden.

Angaben über die Absturzursache machten die USA bisher nicht. Somit ist unklar, ob auch die A-10 abgeschossen wurde.

Die A-10 des Herstellers Fairchild-Republic befindet sich seit 1975 bei den US-Streitkräften im Einsatz. Der zweistrahlige Jet ist ausgesprochen robust und speziell für den Einsatz gegen Bodenziele und zur Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge konzipiert. Der Jet kann eine Vielzahl verschiedener Waffensysteme unter den Tragflächen zum Einsatzbringen. Die Hauptbewaffnung ist jedoch seine unter dem Cockpit eingebaute 30-mm-Gatling-Maschinenkanone GAU-8/A Avenger, die panzerbrechende Munition aus abgereichertem Uran verschießt.

Zuletzt hatte das US-Militär noch etwa 160 Maschinen dieses Typs im Einsatz, deren Ausmusterung für 2026 vorgesehen war. Ob dieser Plan vor dem Hintergrund der aktuellen Iran-Operation hält, ist ungewiss.

(red)