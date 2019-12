LaudaMotion: Pannenflieger OE-LOX fliegt wieder

Nach massiven technischen Problemen (Funkgeräte-Störungen, Fume event durch eine Öl-Leckage) Ende November war bei der OE-LOX die Hilfsturbine (APU) deaktiviert worden. Gemäß Minimum Equipment List, kurz MEL, durfte die Maschine in diesem Zustand nur befristet bis zum 6. Dezember betrieben werden. Seit 6. Dezember war der Zweistrahler nun in Wien abgestellt, da bis dato keine geeignete Ersatzturbine aufgetrieben worden war.

Seit gestern fliegt der A320 wieder - allerdings weiterhin mit deaktivierter APU. Wie Austrian Wings aus Austro Control Kreisen erfuhr, habe die Luftaufsichtsbehörde die dafür erforderliche entsprechende Sondergenehmigung erteilt, eine so genannte "Extension". LaudaMotion habe nun noch etwas Zeit, die defekte Hilfsturbine auszutauschen - ansonsten bleibt die OE-LOX unbefristet auf dem Boden.

Den Grund dafür, dass die OE-LOX nun mit "Extension" nun doch wieder fliegt, erklärte ein LaudaMotion-Pilot gegenüber Austrian Wings: "Andere Flugzeuge sind aufgrund technischer Probleme kurzfristig ausgefallen, wir haben den Flieger einfach dringend gebraucht".

Wegen Problemen im Technik-Betrieb hatte die Austro Control die Fluglinie LaudaMotion Ende November unter "erhöhte Aufsicht" gestellt. Erst am Montag, 9. Dezember 2019, bestätigte Austro Control Sprecher Markus Pohanka, dass diese Maßnahme "weiterhin aufrecht ist".

Die auffällige Häufung von technischen Problemen bei der LaudaMotion-Flotte liegt laut Piloten und (ehemaligen) Technikern auch darin begründet, dass viele Flugzeuge der bunt zusammengewürfelten LaudaMotion-Flotte lange Jahre in Ländern der dritten Welt betrieben wurden und in einem dementsprechenden technischen Zustand sind. "Natürlich steht Sicherheit bei uns ganz oben, aber das heißt auch, dass ein Flieger mit einem Defekt eben stehen bleiben muss", so ein Pilot. Es sei eben "wie mit alten Autos, die unzählige Vorbesitzer hatten".

(red)