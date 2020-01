LaudaMotion: Weiterhin Einschränkungen durch technische Mängel bei der Flotte

Drei Flugzeuge der LaudaMotion-Flotte sind derzeit oder waren am Wochenende nicht flugfähig, eine weitere Maschine nur eingeschränkt nutzbar. Die OE-LOW erhält eine Modifikation ihrer Avionik und fällt deshalb aus. Die OE-LOM hat erneut Probleme mit der Regelung des Kabinendrucks und ist daher AOG (Aircraft On Ground). Erst kürzlich war der Jet wegen des gleichen Problems in London gestrandet.

Die OE-IHD konnte am 5. Jänner ebenfalls nicht abheben, weil technische Probleme an einem der beiden Triebwerke den Jet am Boden hielten. Und die OE-LOA darf derzeit ausschließlich bei Tageslicht fliegen, weil einer der drei barometrischen Höhenmesser nicht funktioniert.

Um Flugausfälle und Verspätungen so gut wie möglich zu vermeiden, ist deshalb seit dem 5. Jänner eine Boeing 737-800 der Muttergesellschaft Ryanair in Wien stationiert und führt für LaudaMotion Flüge durch.

(red)