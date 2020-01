Einsatzreicher Tag für Christophorus 9

Seit bald drei Jahren hebt der zuvor auf dem alten Flughafen Aspern stationierte Wiener Notarzthubschrauber Christophporus 9 von seinem neuen Stützpunkt im dritten Wiener Gemeindebezirk aus zu seinen Einsätzen ab. Am gestrigen Donnerstag standen ganz besonders herausfordernde Einsätze für Pilot Cpt. Gerold Hofbauer, Flugretter Philipp Stubner sowie Notarzt Dr. Klaus Herbich auf dem Programm.

Neben einem Rettungswagen befanden sich in Simmering auch ein Field Supervisor (FiSu) sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) der Berufsrettung Wien vor Ort

Landung auf dem Parkplatz der SCS

Gleich in der Früh wurde Christophorus 9 als Unterstützung zu einer laufenden Reanimation in Wien-Simmering in der Etrichstraße, benannt nach dem altösterreichischen im nordböhmischen Ober Altstadt geborenen Luftfahrtpionier Igo Etrich, alarmiert.

Cpt. Hofbauer - ein erfahrener Veteran der Flugpolizei - setzte seinen EC 135 mit der Kennung OE-XED zwischen Gehsteig und Hochhäusern auf einer kleinen Wiese auf. Anschließend begab sich die medizinische Crew zur Patientin, wo bereits ein Notarzt sowie mehrere Sanitäter der Berufsrettung Wien mit Wiederbelebungsmaßnahmen beschäftigt waren. Rund 40 Minuten lang kämpften die Helfer um das Leben der Pensionistin - doch trotz aller Bemühungen gab es für die 75-jährige Frau keine Rettung mehr.

Die Landestelle wurde anschließend abgesichert

Notarzt und Flugretter begaben sich zügig zu ihrem Patienten

Keine Zeit zum Verschnaufen gab es für die Crew von Christophorus 9, denn fast nahtlos erfolgte der nächste Alarm: schwerer Verkehrsunfall in Wien-Döbling. Ein Lenker war auf der B14 während eines Überholmanövers mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Ampelmast geprallt, wobei das Fahrzeug völlig zerstört wurde. Trotz der Bemühungen von boden- und luftgebundenen Einsatzkräften verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Teamwork: ÖAMTC-Flugrettung, Rotes Kreuz und Exekutive arbeiteten bei der Patientenversorgung reibungslos Hand in Hand

Nur kurz konnten sich die drei Männer von Christophorus 9 nach diesen zwei auch emotional herausfordernden Einsätzen regenerieren, denn schon zu Mittag alarmierte die niederösterreichische Leitstelle "Notruf Niederösterreich" die fliegende Intensivstation zu einem Notfall in der Shopping City Süd. Ein etwa 70-jähriger Mann hatte bei der Badner Bahn Station einen Krampfanfall erlitten. Cpt. Hofbauer setzte seinen Hubschrauber punktgenau zwischen abgestellten Fahrzeugen auf dem Parkplatz der Shopping City Süd auf. Niederösterreichische Polizeibeamte unterstützten den Luftfahrzeugführer anschließend bei der Absicherung der Landestelle.

Vorbereitung für den Luftransport des Patienten

Notarzt Dr. Herbich und Flugretter Stubner versorgten den Patienten in Zusammenarbeit mit einem Team des Roten Kreuzes Mödling. Nach Herstellung der Transportfähigkeit wurde der Pensionist von Christophorus 9 ins Krankenhaus nach Mödling transportiert.

Der Flugretter überwacht jeden Anlassvorgang der Triebwerke von außen

Take off!

Der letzte Einsatz des Tages führte die gelben Engel dann ins nördliche Niederösterreich nach Gänserndorf.

Und auch heute wieder steht Christophorus 9 bereit, um Menschen in Not rasche Hilfe zu bringen. So wie jeden Tag seit dem 1. April 2001.

(red)