Landeunfall von Pegasus Boeing 737 in Istanbul

Aus Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten kommend, setzte die Boeing 737-800, TC-CCK, der türkischen Pegasus Airlines auf dem Flughafen Istanbula Sabiha Göcken zur Landung an. An Bord befanden sich 164 Personen. Kurz nach dem Aufsetzen kam die Maschine von der Piste ab. Die Besatzung leitete eine Evakuierung des Flugzeuges über die Notrutschen ein, wie Amateuraufnahmen zeigen. Der Flughafen ist zur Zeit geschlossen, ankommende Flüge werden umgeleitet.

Unbestätigten Meldungen zufolge soll eine vor PC 447 anfliegende Maschine wegen des schlechten Wetters durchgestartet sein.

Die türkische Luftfahrt kämpft seit geraumer Zeit mit Sicherheitsproblemen, wie Austrian Wings bereits 2017 ausführlich in einer Punktlandung berichtete. Erst kürzlich verunfallten beispielsweise auch zwei Turkish Airlines Maschinen, eine in Odessa, die andere in Nigeria.

Während Pegasus Airlines bisher eine vergleichsweise positive Sicherheitsbilanz aufzuweisen hatte, belegt das teilstaatliche Star Alliance Mitglied Turkish Airlines im JACDEC-Ranking nur den 92. von 100 Plätzen.

