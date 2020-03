AUA: Zahlreiche weitere Repatriierungsflüge geplant

Die Corona-Luftbrücke von Außenministerium und Austrian Airlines zur Repatriierung von im Ausland gestrandeten Österreichern läuft weiter auf Hochtouren. Heute beziehungsweise in den nächsten Tagen führt die rot-weiß-rote Traditionsfluglinie Austrian Airlines, im Volksmund liebevoll AUA genannt, zahlreiche weitere Langstrecken-Evakuierungsflüge durch.

In etwa drei Stunden wird eine Boeing 777-200ER aus dem indonesischen Denpasar zurück in Wien erwartet. Weitere Flüge, mit denen Menschen aus Manila, Hanoi, Kuala Lumpur, Buenos Aires, Sanitago de Chile, Sydney sowie Abuja ausgeflogen werden sollen, sind bereits unterwegs oder finden in den nächsten Tagen statt.

Außenminister Alexander Schallenberg appelliert an alle noch im Ausland befindlichen Österreicher, sich über die Homepage des Außenministeriums zu registrieren. Einen Überblick über die Evakuierungsflüge finden Gestrandete auch auf der eigens in Zusammenarbeit mit Austrian Airlines eingerichteten Webseite "Heimflug.Austrian.at".