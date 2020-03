Corona-Luftbrücke: AUA-Rekordflug jetzt auf dem Weg zurück nach Österreich

Die "Spirit of Austria" startete vor kurzem in Sydney.

Im Rahmen der Corona-Luftbrücke führte die AUA vorgestern mit Wien - Sydney den bisher längsten Nonstopflug ihrer Geschichte durch - wir berichteten vom Abflug sowie von der Ankunft. Unter dem Kommando von Flugkapitän Christoph Bräuer legte der leere Jet die Strecke von 16.553 Kilometern in 17 Stunden und 53 Minuten zurück.

Nach Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeit der Crew, startete die Boeing 777-200ER, OE-LPD, "Spirit of Austria" vor kurzem in Sydney zum Rückflug. An Bord: Knapp 300 Österreicher beziehungsweise EU-Bürger, die repatriiert werden. Derzeit befindet sich die Maschine noch über Australien und nimmt Kurs auf Pengang in Malaysia.

Die "Spirit of Austria" schrieb bei der Corona-Luftbrücke bereits jetzt Luftfahrtgeschichte, Symbolbild - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

"Dort wird getankt, außerdem nimmt eine andere Crew im Cockpit Platz, die dann die letzte Etappe nach Wien durchführt", erklärte AUA-Sprecherin Tanja Gruber gegenüber Austrian Wings.

"Die Hilfsflüge der AUA bei der Corona-Krise 2020 werden für Historiker vielleicht einmal eine ähnliche Bedeutung haben, wie die Einsätze der Alliierten bei der Berliner Luftbrücke 1948/49."

Ein Mitarbeiter des Wiener Flughafens

Die Landung der "Spirit of Austria" wird für den 1. April um 02:35 Uhr Lokalzeit in Wien Schwechat erwartet.

(red)