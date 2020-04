AUA setzt Flugbetrieb bis 3. Mai aus, Corona-Luftbrücke läuft auf Hochtouren weiter

Da die weltweiten Einreisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus tendenziell weiter bestehen oder sogar verlängert werden, wird auch Austrian Airlines die Einstellung ihres regulären Linienflugbetriebs verlängern; und zwar um zwei Wochen vom 19. April 2020 bis zum

3. Mai 2020. Das wurde heute im Vorstand beschlossen. Außerdem wird der für Juni geplante Erstflug nach Boston, USA, aufgrund der US-Reisebeschränkungen abermals verschoben.

CCO Andreas Otto dazu: „Wir werden selbstverständlich weiter Repatriierungs- und Frachtflüge für medizinische Hilfsgüter durchführen.“ In den vergangenen Wochen wurden im Auftrag der österreichischen Regierung bereits über 6.000 gestrandete Österreicherinnen und Österreicher heimgebracht. Dazu kommen 180 Tonnen Schutzkleidung, die aus China und Malaysia nach Wien eingeflogen wurde.

So ist vor etwa einer Stunde eine Boeing 767 nach Shanghai aufgebrochen, um 13 Tonnen medizinische Schutzkleidung für Oberösterreich abzuholen. Morgen fliegt außerdem im Auftrag des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten ein Langstreckenflugzeug des Typs B777 nach Abuja, der Hauptstadt Nigerias, um gestrandete Österreicher aus Afrika nach Hause zu bringen.

„Wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, bleibt offen und hängt mehr von den Rahmenbedingungen als von uns selbst ab“, sagt der Austrian Vorstand Andreas Otto, „wir halten uns für einen langsamen Neustart bereit.“

Umbuchungsmöglichkeiten und Kulanzregelung für Passagiere

Austrian Airlines bietet allen Passagieren in diesem Zusammenhang eine erweiterte Kulanzregelung an: Tickets mit einem Abflugdatum bis 30. April 2021, die bis 19. April 2020 gebucht wurden oder werden, können ruhend gestellt werden.

Bis 31. August 2020 haben Passagiere Zeit, auf ein neues Reisedatum (Start der neuen Reise bis 30. April 2021) sowie gegebenenfalls eine andere Destination umzubuchen.

Passagiere, die auf einen Flug bis 31. Dezember 2020 umbuchen, erhalten zusätzliche EUR 50,- Ticketwert. Um die Kulanzregelung zur Ruhendstellung und Umbuchung in Anspruch zu nehmen, können sich Passagiere telefonisch oder über das Kontaktformular an unsere Service Center wenden. Passagiere, die über Reisebüros gebucht haben, werden gebeten, diese zu kontaktieren.

Hotline entlasten

Passagiere, deren geplante Flüge nicht in den nächsten sieben Tagen stattfinden, ersucht Austrian Airlines davon abzusehen, sich in den kommenden Tagen an die Service Hotline zu wenden. Damit geben sie den Servicemitarbeitern die Möglichkeit, sich zunächst um jene Kunden zu kümmern, die zeitnah abfliegen sollten.

(red / OS)