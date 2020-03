AUA: Zwei weitere Hilfsflüge mit 30 Tonnen medizinischer Ausrüstung in Wien gelandet

Heute Nachmittag landeten kurz hintereinander zwei Boeing 777-200ER (OE-LPC und OE-LPF) der Austrian Airlines auf dem Flughafen Schwechat. Beide Maschinen kamen aus dem chinesischen Xiamen und hatten medizinische Schutzausrüstung zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie an Bord, wie Sprecherin Tanja Gruber gegenüber "Austrian Wings" bestätigte.

"An Bord von OS 6022 befanden sich rund zwölf Tonnen Atemschutzmasken für das Rote Kreuz. Der zweite Flug, OS 6024, transportierte 18 Tonnen medizinische Schutzausrüstung für ein Unternehmen, welche das Material in Südtirol und Österreich weiter verteilt", so Gruber.

Dutzende weitere Sonderfrachtflüge der AUA im Rahmen der Corona-Luftbrücke sind bereits in Planung.

(red)