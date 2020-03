Evakuierungsflüge: AUA führt Kapstadt-Rotation durch

Maschine hob bereits Richtung Südafrika ab, weitere Repatriierungsflüge sind in Planung.

An die 40.000 Österreicher und ungezählte EU-Bürger befinden sich nach wie vor im Ausland und haben durch die Corona-Krise keine Möglichkeit mehr, auf regulärem Weg in die Heimat zurückzukommen. Seit einigen Tagen läuft deshalb auch in Österreich eine große Rückholaktion. Die Hauptlast der im Auftrag des Außenministeriums durchgeführten Flüge trägt die AUA, unterstützt wird die Aktion auch von der austro-irischen LaudaMotion sowie LEVEL Europe, vormals Anisec.

Allein heute führt(e) die AUA bereits zwei Rückholflüge mit Boeing 777-200ER durch: eine Maschine kam aus Bangkok, die zweite wird am Nachmittag/Abend aus Hurghada erwartet, wir berichteten.

Aktuell befindet sich eine weitere Boeing 777-200ER in der Luft. Die OE-LPB befindet sich auf dem Weg nach Kapstadt und wird morgen um 10:50 Uhr als Flug OS 1030 zurückerwartet. An Bord finden laut Angaben der AUA bis zu 306 Passagiere Platz.

Austrian Airlines ist als einzige österreichische Fluglinie in der Lage, Evakuierungsflüge mit Großraumgerät sowie Repatriierungen von weit entfernten Destinationen nonstop durchzuführen.

(red)