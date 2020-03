Repatriierungen: AUA fliegt heute wieder mit Großraumgerät nach Hurghada

Austrian Airlines führt heute in Kooperation mit dem österreichischen Außenministerium wieder einen Evakuierungsflug nach Hurghada (Ägypten) durch. Zum Einsatz kommt eine Boeing 777-200ER mit 306 Sitzplätzen. Die Maschine soll um 18:20 als Flug OS 1010 wieder in Wien landen. Bereits in Wien eingetroffen sind Heimkehrer aus Asien, die heute Früh um 6 Uhr an Bord von OS 1026 aus Bangkok kommend in Schwechat landeten. Die Gesamtsitzplatzkapazität beider Flüge beträgt 612.

LaudaMotion wiederum absolviert heute zwei Repatriierungsflüge mit A320 nach Mallorca und Teneriffa. Die Gesamtsitzplatzkapazität auf beiden Flügen beträgt 360. Ebenfalls in Wien eingetroffen ist heute gegen 6 Uhr Früh ein A321 von LEVEL aus Hurghada.Die Sitzplatzkapazität lag bei 210.

(red)