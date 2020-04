Fast täglich pendeln Sonderfrachtflüge der rot-weiß-roten Lufthansa Tochter AUA mit medizinischer Ausrüstung an Bord zwischen China und Wien. Am Oststersonntag sowie am Ostermontag landete je eine Boeing 777-200ER der AUA aus China kommend auf dem Flughafen der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz.

Die Ladung bestand auf beiden Flügen aus je fast zwei Millionen Untersuchungshandschuhen, 500.000 Stück FFP-2 Masken und einer Million OP-Masken.

(red)