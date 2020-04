AUA fliegt im Rahmen der Corona-Luftbrücke sogar nach Neuseeland

Boeing 777-200ER hebt in Kürze nach Auckland ab.

Gestern Sydney, heute, Nigeria, morgen Neuseeland - so könnte man salopp formuliert den Flugplan der Corona-Luftbrücke der AUA ausdrücken.

Während sich aktuell eine Triple Seven auf dem Weg nach Abuja befindet - wir berichteten - laufen im Hintergrund die Planungen für einen weiteren Ultralangstrecken-Repatriierungsflug.

Voraussichtlich am 7. April wird eine Boeing 777-200ER nach Auckland, Neuseeland starten. Zurück nach Wien geht es dann am 9. April. Zwischenlandungen sind jeweils in Kuala Lumpur geplant.

