Bezahl-Catering: AUA ermöglicht Vorbestellungen von "Wunschmenüs"

Genuss über den Wolken. Was darf es heute sein? Ein vegetarischer Wrap, ein Wiener Schnitzel oder eine herzhafte Jause? Mit der neuen PreOrder Option können Passagiere in der Economy Class bereits im Vorhinein festlegen, welches Gericht sie aus dem Menü der Austrian Melangerie auf ihrem Flug genießen wollen. Fluggäste können ab sofort ihre Favoriten bequem auf www.austrian.com/at/de/austrian-melangerie online vorbestellen, und das bereits ein Monat bis zu 48 Stunden vor Abflug. Damit wird sichergestellt, dass die gewünschte Mahlzeit verfügbar ist. Bezahlt wird bargeldlos an Bord. Indes häufen sich bei Austrian Wings Beschwerden von Passagieren über das Bezahlservice der AUA. "Ich bezahle 300 Euro für einen Flug nach Deutschland und bekomme weder Essen noch Trinken gratis? Das ist eine Verarschung, das nächste Mal fliege ich mit Wizz Air oder Ryanair. Da habe ich zwar genau so wenig Service, aber der Flug ist deutlich billiger", ist nur eine von vielen Rückmeldungen, in denen Reisende ihren Unmut darüber ausdrücken, dass sich die AUA servicemäßig nicht mehr von Billigairlines unterscheide. Auch aus der Belegschaft erreichen Austrian Wings immer wieder Rückmeldungen, dass Passagiere mit dem Bezahlservice unzufrieden seien.

"Worin unterscheidet sich die AUA überhaupt noch von Ryanair und Co? Kein kostenloses Bordservice mehr, aber deutlich höhere Preise als die Mitbewerber. Für mich war die Einführung des Bezahl-Caterings ausschlaggebend, nicht mehr mit der AUA zu fliegen."

Ein Passagier gegenüber Austrian Wings

Das Management sieht das naturgemäß anders und lässt über die Pressestelle im PR-Schönsprech Folgendes verlautbaren: "Mit Austrian Melangerie PreOrder bieten wir unseren Fluggästen auf Kurz- und Mittelstrecken ein weiteres Plus an Service. Gleichzeitig setzen wir mit der Vorbestellung einen wichtigen Schritt für mehr Nachhaltigkeit und gegen Lebensmittelverschwendung durch die erhöhte Planbarkeit", sagt Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

Die Vorbestellung in der Austrian Melangerie gibt es auf allen Kurz- und Mittelstrecken mit einer Flugzeit von über 50 Minuten, auf Flügen von und nach Wien. Das PreOrder Angebot umfasst ausschließlich warme Speisen und Sandwiches. Zusätzlich können Fluggäste, wie bisher, direkt an Bord aus dem breiten Angebot der Austrian Melangerie mit österreichischen Speisen, Snacks und Getränken wählen. Jeder Fluggast hat die Möglichkeit bis zu fünf Mahlzeiten vorzubestellen. Alle Produkte aus dem Austrian Melangerie Menü werden von österreichischen Produzenten hergestellt. Die angebotenen Produkte sind regional, saisonal sowie fair produziert.

(red / OS)