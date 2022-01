Bundesheer: Hubschrauber- und Jetpiloten trainieren

Die Hubschrauberpiloten werden bei ihrem Training in verschiedenen Höhen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sein. Zum Übungseinsatz kommen Hubschraubermaschinen vom Typ OH-58 Kiowa und S-70 Black Hawk und als Flugzeug der Eurofighter.

OH-58 Kiowa - Foto: Markus Dobrozemsky / Austrian Wings Media Crew

Im Übungsprogramm finden sich das Abfangen und das Eskortieren von Hubschraubern bzw. eines Flugzeuges. Es ist nicht geplant Überschall- oder Nachtflüge durchzuführen. Die Starts erfolgen vom Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn und vom Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg und in Ausnahmefällen vom Fliegerhorst Vogler in HÖRSCHING.

Eurofighter des Bundesheeres - Foto: Peter Hollos / ph-fotos.at

Die Flüge sind geplant für:

Montag, 24. Jänner – nachmittags

Dienstag, 25. Jänner – nachmittags

Mittwoch, 26. Jänner – nachmittags

Donnerstag, 27 Jänner – nachmittags

Freitag, 28. Jänner – vormittags

Ersatzzeitraum ist die 5. Kalenderwoche (31. Jänner – 4. Februar).

(red / ÖBH)