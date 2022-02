Kriegsgefahr: Ukraine International bringt Flugzeuge außer Landes

Die Kriegsgefahr in der Ukraine steigt. Erste Fluglinien meiden den ukrainischen Luftraum bereits. Und jetzt hat auch der Homecarrier Ukraine International begonnen, seine Maschinen aus dem Krisenland auszufliegen. Die Lufthansa-Gruppe inklusive der Austrian Airlines hält vorerst dennoch weiterhin an ihren Flügen in die Ukraine fest.