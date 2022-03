Ukraine-Krieg: Aufnahmen zeigen zerstörte AN-225 in Hostomel

Seit heute kursiert ein Video in sozialen Medien, das den zerstörten ausgebrannten Hangar der AN-225 auf dem Kiewer Antonov Werksflughafen Hostomel (Russisch: Gostomel) zeigt. Von wann exakt das Video stammt, ist unklar.

Die ersten zwei Tage des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges auf die Ukraine dürfte das weltgrößte Flugzeug, die AN-225 "Mrija" (Deutsch: Traum), noch einigermaßen unversehrt überstanden haben. Am 27. Februar jedoch wurde die Zerstörung des Flugzeuges bestätigt.

Heute tauchte in sozialen Medien ein Video vom Flughafen Hostomel auf, das zeigt, wie die offenbar zerstörte, mindestens jedoch schwerst beschädigte, brennende und qualmende AN-225 in ihrem ebenfalls schwerst beschädigten Hangar steht.

Antonov veröffentlichte ein Statement, wonach man erst nach einer "ausführlichen Inspektion durch Experten" den Schaden abschätzen könne. Der Flughafen Kiew Hostomel befindet sich derzeit jedoch offenbar in der Hand der russischen Aggressoren.

Der Hersteller verbreitete als Reaktion auf das Video über Faceook das nachfolgende Sujet mit den Worten. "The dream will never die!".

Grafik: Antonov

Die ukrainische Regierung hat - wohl als Durchhalteparole - zudem bereits angekündigt, dass die Ukraine "eine neue AN-225 bauen" werde.

(red)