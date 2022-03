UPDATE 2: Ukraine-Krieg: Disposition der NATO Luftstreitkräfte in (Ost-)Europa

Neben der üblichen NATO Aktivitäten wie z.B. „Air Policing Baltikum“ sind auch die Vorbereitungen im Zug der großen NATO Übung „Cold Response 2022“ im Gange. Darüber hinaus hat die NATO am 24.2. ihre Verteidigungspläne für Osteuropa aktiviert.

Wir fassen hier zusammen was uns an Berichten aus diversesten Medien und Sozial Media Quellen bekannt ist. Bereits am 25.2. hat der NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg bekanntgegeben, dass über 100 Kampfflugzeuge in den Osteuropäischen Staaten in Bereitschaft stehen.

Anleitung für adsbexchange.com

Wenn Sie auf einen Link klicken erscheint links ein Balken mit den Daten der Maschine, ein Foto, die Registrierung, die Type. Direkt darunter finden Sie einen dunklen Balken mit der Aufschrift „HISTORY+“. Klicken Sie auf das „+“ und ein Reiter öffnet sich.

Direkt unter dem Balken der nun „HISTORY-“ zeigt befindet sich der Schriftzug „UTC day:“ darunter ein Datumsfeld. Und unter dem Datumsfeld die Tasten „previous“ und „next“. Hier könne Sie die Flugpfade der betreffenden Maschine der letzten Zeit abrufen.

Update 05.03.2022 08:00

Die NATO zieht weiterhin Tanker in den europäischen Raum. Die Anzahl wurde in den letzten Tagen auf etwa 25 gesteigert und steigt mit ein bis zwei Maschinen pro Tag.

Rumänischer Raum

Auffällig am 03.03. und 4.03. waren gleichzeitig die beiden Aufklärer aus Kreta entlang der Moldawischen und Grenze unterwegs.

Boeing RC-135U Combat Sent

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae01d5&lat=36.174&lon=24.357&zoom=7.1&showTrace=2022-03-03

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae01d5&lat=36.174&lon=24.357&zoom=7.1&showTrace=2022-03-04

RC-135V Rivet Joint

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae01ca&lat=35.529&lon=24.157&zoom=6.6&showTrace=2022-03-03

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae01ca&lat=35.529&lon=24.157&zoom=6.6&showTrace=2022-03-04

Polnischer Raum

Die Intensiven Bemühungen der NATO rund ums Suwalki-Gap/Kaliningrad waren schon Thema.

Die RQ-4B mit der Kennung „10-2045“ war vom 02.03. ab ca. 10:00 bis 03.03. ca.11:00 unterwegs um die Grnez Polen/Belarus sowie nach Kaliningrad zu überwachen.

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae541f&lat=50.486&lon=22.305&zoom=7.0&showTrace=2022-03-03

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae541f&lat=50.486&lon=22.305&zoom=7.0&showTrace=2022-03-02

Aktuell (04.03. 21:00) ist die RQ-4B „10-2045“ wieder im selben Raum unterwegs.

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae5420

Und seit heute Morgen 03:00 ist wieder ein RAF Tanker aus Brize Norton über Polen unterwegs der vermutlich britische Eurofighter über Polen unterstützt.

https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6fa&lat=53.210&lon=13.186&zoom=6.0&showTrace=2022-03-05

Jedenfalls erwähnenswert ist eine Meldung über Twitter.

Fotos der USAF zeigen die F-35 über Polen ohne deren „zivile“ Radar-Reflektoren.

Diese Reflektoren dienen eigentlich dazu die „Stealth-Kapazitäten“ des Flugzeugs z.b. im Zug von Flugshows oder Transferflügen zu verheimlichen indem man mit den Reflektoren eine vielfach größere Radar-Rückstrahlfläche erzeugt.

https://twitter.com/IntelWalrus/status/1498656037510991882

B-52 Missionen auch nahe Österreich

Die beiden B-52 die am 28.02. eine Ausflug in den Süden unternommen haben und dann wieder nach Fairford zurück gekehrt sind

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae58a7&lat=52.534&lon=-1.469&zoom=6.0&showTrace=2022-02-28

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae5889&lat=52.534&lon=-1.469&zoom=7.0&showTrace=2022-02-28

haben am 04.03. eine rund 10stündige Mission zum Schwarzmeerraum absolviert welche beide knapp am österreichischen Luftraum vorbei führte.

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae58a7&lat=51.697&lon=5.590&zoom=6.0&showTrace=2022-03-04

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae5889&lat=52.295&lon=13.135&zoom=5.7&showTrace=2022-03-04

Das andere B-52 Pärchen hat am 02.03.eine längere Übung vor der schottischen Ostküste absolviert.

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae58b2&lat=53.771&lon=-1.426&zoom=6.4&showTrace=2022-03-02

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae589a&lat=51.682&lon=-1.850&zoom=7.0&showTrace=2022-03-02

Baltischer Raum – ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN

Im Rahmen des Air Policing Baltikum befinden sich derzeit polnische, dänische und belgische F-16 sowie USAF F-15, im Baltikum. Im Zug der Entwicklungen in der Ukraine sind inzwischen ebenfalls französische Mirage-2000 und britische Eurofighter dort im Einsatz.

Von Šiauliai /Litauen aus operieren elektronische Aufklärer der USAF vom Typ Beechcraft RC-12X Guardrail (Ken. 91-00516; https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae1208

88-00325; https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae515e )

Nicht NATO aber ebenfalls dauerhaft präsent sind schwedische „S102B Korpen“. Es sind dies ELINT (elektronische Aufklärer) auf Basis Gulfstream IV (Reg. 102002 , https://globe.adsbexchange.com/?icao=4a81f9 ), welche mit bis zu 8h übrigens eine bemerkenswerte Ausdauer offenbaren. Die Schwedische Luftwaffe verfügt noch über eine weitere Maschine dieser Type ( https://globe.adsbexchange.com/?icao=4a81f8 ). Diese hat aber am 23.02. nach Appleton, Wisconsin, USA verlegt.

Außerdem unterstützen die Schweden die Bemühungen im Norden mit ihren luftgestützten Frühwarnsystemen Saab 340AEW „Erieeye“:

Reg. 100003, https://globe.adsbexchange.com/?icao=4a821f

Reg. 100004; https://globe.adsbexchange.com/?icao=4a8220

Da kein Krieg herrscht scheint eine schwedische Zusammenarbeit mit der NATO auf Basis „Partnership for Peace“ zumindest möglich wenn nicht sogar wahrscheinlich.

POLEN

Nebst polnischen Kräften befinden sich in Polen USAF F-15C und F-15E des 493rd Fighter Squadron sowie holländische F-16 mglw. auch holländische F-35.

Am 23.02. wurden USAF F-35 nach Spangdahlem verlegt. Eine Maschine operierte am 27.02. von dort aus über Südpolen ( https://globe.adsbexchange.com/?icao=af351f )

Am 28.2. zeigte sich auch, dass Eurofighter von Laage aus in Nordpolen operieren. (https://globe.adsbexchange.com/?icao=3ea18b )

Dazu kommt ein Jagdbomberelement aus britischen Eurofightern das von RAF Coningsby aus operiert. Wie sich deren Einsatzprofil definieren kann ist in „Subtiler Gruß der britischen Royal Air Force an die russische Enklave Kaliningrad“ nachzulesen.

Diese Operationen werden seither täglich durchgeführt. Hier die typischen Radartracks eines UK Tankers, der schwer bewaffnete Eurofighter nach Osten unterstützt.

https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6f3&lat=53.239&lon=10.547&zoom=6.4&showTrace=2022-02-25

https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6f3&lat=53.239&lon=10.547&zoom=6.4&showTrace=2022-02-26

https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6f3&lat=53.239&lon=10.547&zoom=6.4&showTrace=2022-02-27

Hier wieder ein britisches Tanker+EF Pärchen

https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6f3

https://globe.adsbexchange.com/?icao=43caf0&lat=53.299&lon=8.223&zoom=6.8&showTrace=2022-02-27

In Südpolen kommen luftgestützten Frühwarnsysteme der NATO, besser bekannt als AWACS, von Geilenkirchen aus zum Einsatz.

LX-N90446: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03c4

LX-N90450: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03c8

NATO04/LX-N90451: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03c9

NATO03/LX-N90452: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03ca

LX-N90454: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03cc

LX-N90456: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03ce

LX-N90459: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03d0

Luftbetankungskapazität über Polen wird mit holländischen AIRBUS A-330-200 von Eindhoven und Köln/Bonn aus und USAF BOEING KC-135R/T Stratotanker von Ramstein aus bereit gestellt.

RUMÄNIEN

Zuzüglich der lokalen Kräfte wurden F-16 aus Aviano nach Rumänen verlegt. Dazu kommen Deutsche Eurofighter aus Neuburg an der Donau, Italienische sowie Spanische Eurofighter.

Unterstützt werden diese Kräfte durch luftgestützte Frühwarnsysteme vom Typ AWACS welche in Konya in der Türkei stationiert sind.

LX-N90448: https://globe.adsbexchange.com/?icao=4d03c6

Luftbetankungskapazität in diesem Raum wird über ausgesprochen weiter Strecken durch USAF McDonnell Douglas KC-10A Extender und USAF BOEING KC-135R/T Stratotanker aus Mildenhall(UK), USAF BOEING KC-135R/T Stratotanker aus Südspanien - vermutlich Rota oder Moron -, sowie deutschen A-400M gestellt. Auserdem beteiligen sich RAF A-330 MRTT via Zypern an den Luftbetankungen.

Deutsche A-400M im Logistik+Tankbetrieb für diese Kräfte dürfen übrigens Öst. Luftraum passieren. https://globe.adsbexchange.com/?icao=3f6682&lat=52.042&lon=8.115&zoom=7.0&showTrace=2022-02-26

ZYPERN

Die RAF hat am 25.02. Eurofighter nach Akrotiri/Zypern verlegt. Es dürfte sich dabei um eine Jagdbomberelement handeln, das auf den russischen Südraum zielt – insbesondere ist dabei Sewastopol zu nennen, aber auch der Schutz des Bosporus der durch die Türkei für russische Marinekräfte gesperrt wurde.

ITALIEN

Auf der Aviano AB dürften mittlerweile F/A-18E/F der US Navy stationiert worden sein. Anzunehmen dass dies ebenfalls ein Jagdbomberelement ist, welches auf die Russische Südflanke zielt.

TANKER

Mildenhall

BOEING KC-135R/T Stratotanker

LAGR89/58-00125: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae04c1

LAGR222/60-0333: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0424

LAGR223/59-1475: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae04c4

LAGRxxx/61-0315: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0237

LAGR225/58-0100: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae04fe (

LAGR982/58-0125: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae04c1

LAGRxxx/58-0018: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae04b8

McDonnell Douglas KC-10A Extender

85-0032: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0224

RAF Brize Norton



ZZ330: https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6f3

ZZ337: https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6fa

Eindhoven

AIRBUS A-330-200 MultiRoleTankerTransport

https://globe.adsbexchange.com/?icao=480c43

Köln/Bonn

AIRBUS A-330-200 MultiRoleTankerTransport

T-056: https://globe.adsbexchange.com/?icao=480c42

T-058: https://globe.adsbexchange.com/?icao=480c44

Wunstdorf

AIRBUS A-400M (im Logistikflug ab Wunstorf, als Tanker ab Otopeni)

54+11: https://globe.adsbexchange.com/?icao=3f6682

Geilenkirchen

ESSO75/57-1499: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae04b4

58-0027: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0476 nach Geilenkirchen

Ramstein

BOEING KC-135R/T Stratotanker

LAGR130/63-8887: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae037e

LAGR133/60-0335: https://globe.adsbexchange.com/?icao=adff0c

LAGR140/63-8878: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae05b1

LAGR230/63-7999 https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0390

Südspanien (Rota oder Moron)

BOEING KC-135R/T Stratotanker

LAGR250/59-1464: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0659

LAGR250/62-3540: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0669

ZYPERN

AIRBUS A-330-200 MultiRoleTankerTransport

ZZ331: https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6f4

ZZ333: https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c6f6

AUFKLÄRUNG + SONSTIGES

UK

Von Mildenhall aus kommen elektronische Aufklärer der USAF Boeing RC-135W Rivet Joint (Ken. JAKE12

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae01d1 und JAKE21 https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae0941) zum Einsatz. JAKE21 hat am 22.02. einen Hydraulikschaden erlitten, ist jedoch sicher am Heimflughafen gelandet.

Von Waddington aus operiert eine RAF Boeing RC-135W Rivet Joint (Ken. ZZ665 https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c39c )

Nach Fairford wurden gemäß offenen Quellen vier Boeing B-52 verlegt.

Diese vier konnten wir identifizieren

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae58a7

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae5889

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae589a

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae58b2

DEUTSCHLAND

Von Ramstein aus operiert ein fliegender Gefechtsstand Typ Boeing E-8C Joint STARS (Ken. REDEY6 https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae1491). Laut Medienberichten will die USAF heuer mit der JSTARS-Ausmusterung beginnen. Ob dies im Licht der aktuellen Entwicklung so stattfinden wird bleibt abzuwarten.

Von Nordholz aus die deutsche LOCKHEED P-3 Orion Ken. 60+08 zur U-Boot-Abwehr: https://globe.adsbexchange.com/?icao=3f6008

ITALIEN

Von Sigonella AB/Sizilien aus kommen USAF Höhenaufklärer der Type U-2 (Ken. BLACK01 und BLACK02 ) sowie RQ4 Global Hawk (Ken. FORTExx https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae541a; u. FORTExx https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae541f ; Reg

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae5420 ) zum Einsatz

Ebenfalls von in Sigonella Sizilien ist die NATO Northrop Grumman RQ-4D “Phoenix” (MM-AV-SA

-0016; globe.adsbexchange.com ) im Einsatz

RUMÄNIEN

Von Constanta aus wird der bemannte Informations-, Aufklärungs- und Überwachungsdemonstrator auf Basis einer BOMBARDIER CL-600 Challenger bekannt als „ARTEMIS“ der US Army eingesetzt ( Ken. BRIO68, https://globe.adsbexchange.com/?icao=a60693 ).

ZYPERN

RAF Beechcraft 350ER Shadow R.1

ZZ416: https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c2b2

ZZ418: https://globe.adsbexchange.com/?icao=43c2b4

KRETA

Boeing RC-135U Combat Sent

HOMER19/64-14849: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae01d5

Boeing RC-135V Rivet Joint

HOMER41/63-9792: https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae01ca

Aufklärungsmittel die vom Typ her nicht zugeordnet werden können - vermutlich Drohnen:

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae679b

https://globe.adsbexchange.com/?icao=ae686c

Text: Martin Rosenkranz, Gründer und Chefredakteur des Militärluftfahrtmagazins "Airpower.at"