30 junge Frauen konnten in die vielfältigen Berufsmöglichkeiten bei Austrian reinschnuppern.

"Wenn ich groß bin, werde ich Technikerin, Pilotin, Mechatronikerin – und zwar bei Austrian Airlines“. Starke Unternehmen brauchen ambitionierte Mitarbeiter. Der gestrige Tag stand ganz im Zeichen von (künftigen) weiblichen Mitarbeitern. 16 junge Frauen haben anlässlich des 21. Wiener Töchtertages die einzigartigen Karrieremöglichkeiten bei Österreichs größter Fluggesellschaften erkundet. Zusätzlich hatten 14 Töchter von Mitarbeitern (die unsinnige und von der überwältigenden Mehrheit der Menschen abgelehnte Gender-Form, die von der AUA Pressestelle verwendet wurde, wurde von Austrian Wings korrigiert und wieder in gut lesbares Deutsch gebracht, Anm. d. Red.) der AUA am Nachmittag desselben Tages ebenso eine Gelegenheit, in die aufregende Arbeitswelt ihrer Eltern reinzuschnuppern.

Führungskräfte aus der IT, weibliche Piloten und Techniker sowie Lehrlinge führten die Besucherinnen durch die verschiedensten Stationen der technischen Basis der rot-weiß-roten Traditionsairline und beantworteten zahlreiche Fragen der jungen Frauen.

„Wir sind immer auf der Suche nach jungen, ambitionierten Talenten. Die Luftfahrt ist weiterhin eine der aufregendsten Arbeitswelten und die Karrieremöglichkeiten vielfältig. Der Töchtertag ist eine tolle Initiative, um jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, Berufe abseits von klassischen Rollenklischees zu entdecken. Es freut mich sehr, dass so viele Interessierte den Schnuppertag bei Austrian verbracht haben“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino.

Anlässlich des Wiener Töchtertages gab es auf den Social-Media-Kanälen von Austrian Airlines auch eine Schwerpunktwoche. Unter dem Titel #WomenInAviation wurden Mitarbeiterinnen der größten Fluggesellschaft Österreichs per Video vorgestellt, erzählten über ihren Werdegang und gaben jungen Frauen hilfreiche Tipps für die anstehende Berufswahl.

(red / OS)