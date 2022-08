Airpower 2022: Details zum Programm der Flying Bulls

Am Freitag, dem 2. September, ist das Warten zu Ende: Die AIRPOWER22, die größte Airshow Europas, wird um 9.00 Uhr eröffnet.



Die Flying Bulls dürfen anschließend zwei Tage lang im Static Display am Boden und vor allem in der Luft ihre Fähigkeiten demonstrieren. Zu sehen sind die Luftfahrzeuge der fliegenden Bullen in kleiner und großer Formation – und natürlich bei der Weltpremiere des Red Bull Aerobatic Triple.



„Gänsehaut, anders kann man es gar nicht beschreiben“, sagt The Flying Bulls Flächen-Chefpilot Raimund Riedmann. „Die AIRPOWER22 ist das Highlight unserer Saison und eine wunderbare Möglichkeit unsere Flotte sowohl am Boden als auch in der Luft zu präsentieren. An jeder Ecke spürt man in Zeltweg die Begeisterung für die Luftfahrt, die uns alle – Piloten und Zuschauer – verbindet.“

Die AIRPOWER22 findet als gemeinsame Veranstaltung des Österreichischen Bundesheeres, des Landes Steiermark und von Red Bull statt. An den zwei Veranstaltungstage werden bis zu 300.000 Zuschauer erwartet. Der Eintritt ist kostenlos.



Die Flying Bulls werden bei der AIRPOWER22 mit einer Vielzahl von Fluggeräten vertreten sein. Dazu gehören die pfeilschnellen Alpha Jets, die elegante North American B25J „Mitchell“, die markante Lockheed P-38 „Lightning“, die legendäre Chance Vought F4U-4 „Corsair“, aber auch die North American T-6 und der Klassiker schlechthin, die PT-17 Stearman. Hinzu kommen die Beech T-34 Mentor, die Aviat Husky, sowie die Pilatus Porter PC-6 und die Cessna 208 Caravan. Es geht auch ohne Motoren, denn ebenfalls in Zeltweg dabei sind die Segelflugzeuge des Red Bull Blanix-Team.



Fans dürfen sich bei der AIRPOWER22 auch auf zwei weltbekannte Drehflügler der Flying Bulls freuen. Die Bell Cobra 209/AH-1F ist der wohl legendärste Hubschrauber der 1960er- und 1970er-Jahre und steht bis heute bei den US-Streitkräften in Verwendung. Die BO 105 C aus Deutschland war der erste kunstflugtaugliche Hubschrauber der Welt. Beide werden auch im Rahmen des Red Bull Aerobatic Triple in Erscheinung treten.



Für Österreichs Hubschrauber-Legende und den gebürtigen Steirer Siegfried „Blacky“ Schwarz ist die AIRPOWER22 nicht nur ein Heimspiel, sondern „die größte Bühne, die es für uns überhaupt gibt. Die Vorfreude in Zeltweg dabei zu sein können, ist enorm.“ Für den Hubschrauber-Chefpiloten der Flying Bulls zählt nur eine Mission: „Wenn das Publikum begeistert ist, dann haben wir unseren Job richtig gemacht.“



Weltpremiere für Red Bull Aerobatic Triple

Dafür soll bei der AIRPOWER22 auch die Weltpremiere des Red Bull Aerobatic Triple sorgen. Erstmals treffen Flugzeuge und Hubschrauber der Flying Bulls, die Wingsuits des Red Bull Skydive Teams und die Fallschirmspringer des HSV Red Bull Salzburg in einem exakt choreografierten Zusammenspiel aufeinander. Seit Monaten planen und proben die Protagonisten der Flying Bulls gemeinsam mit den Wingsuit- und Fallschirmsprung-Kollegen ihren Auftritt im Himmel über Zeltweg.



Prominente Fans: Morgenstern und Baumgartner mit dabei

Auch prominente Fans werden den Flying Bulls die Daumen drücken. Sowohl Skisprung-Olympiasieger und Hubschrauber-Pilot Thomas Morgenstern als auch Stratosphäre-Springer Felix Baumgartner haben sich für die AIRPOWER22 angekündigt. Letzterer darf sich bald über ein besonderes Jubiläum freuen – im Oktober ist „Red Bull Stratos“ genau 10 Jahre her.



Auftritte der Flying Bulls am Freitag

Die Formation der Flying Bulls wird am Eröffnungstag der AIRPOWER22 im Zeit-Slot von 9:00 bis 10:00 zu sehen sein. Im Slot ab 10:00 Uhr zeigen die Flying Bulls Helikopter dann ihr Können, es folgt die große Formation der Flying Bulls im Slot ab 11:00 Uhr. Die Weltpremiere des Red Bull Aerobatic Triple ist dann im Slot ab 14:00 Uhr geplant. Einen weiteren Flug der großen Flying Bulls Formation gibt es im Slot ab 16:00 Uhr. Das Programm für den Samstag ist vor dem Wochenende unter www.airpower22.at abrufbar.

(red / FB)