Airpower 2022: Rund 125.000 Besucher am ersten Tag

Bei kostenlosem Eintritt bestaunten rund 125.000 Besucher die 200 vor Ort befindlichen Fluggeräte, von denen ein großer Teil auch im Flug, dem so genannten "Flight Display", vorgeführt würde.

"Die Organisation war aus meiner Sicht einfach scheiße im Vergleich zu anderen internationalen Flugschauen. Chaos überall, vor allem die Zufahrt war eine Katastrophe. Die sollten sich mal ein Beispiel an anderen Ländern nehmen, zum Beispiel am Slovak International Air Fest.

Ein erfahrener deutscher Flugschaubesucher per WhatsApp an die Austrian Wings Redaktion